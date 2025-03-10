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Более миллиона заказов сделали россияне на "Яндекс Еде" на 8 Марта
Более миллиона заказов сделали россияне на "Яндекс Еде" на 8 Марта - РИА Новости, 10.03.2025
Более миллиона заказов сделали россияне на "Яндекс Еде" на 8 Марта
Россияне сделали более миллиона заказов в "Яндекс Еде" в Международный женский день - это количество стало рекордным для сервиса, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:15:00+03:00
2025-03-10T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне сделали более миллиона заказов в "Яндекс Еде" в Международный женский день - это количество стало рекордным для сервиса, рассказали РИА Новости в компании. "Яндекс Еда" зафиксировала рекордное количество заказов 8 марта. В Международный женский день пользователи сделали более 1 млн заказов - это самый высокий показатель за всю историю сервиса в России", - говорится в сообщении. Американская и японская кухни стали самыми популярными, а в топ позиций вошли роллы классические и запеченные, картофель и закуски, соусы, бургеры и напитки. Всего пользователи оформили заказы в 51 тысяче ресторанов. Самый большой по объему заказ из ресторанов 8 марта насчитывал 179 позиций, а из магазинов - 261 позицию. Кроме того, в сервисе зафиксировали традиционно повышенный спрос на категорию "Цветы". "В этом году количество заказов из цветочных магазинов выросло на 78%. Пользователи чаще выбирали монобукеты из роз и тюльпанов. Продажи категории "Бьюти" выросли на 52%", - добавили в компании.
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яндекс, доставка
Более миллиона заказов сделали россияне на "Яндекс Еде" на 8 Марта
Свыше 1 миллиона заказов сделали россияне на "Яндекс Еде" на 8 Марта
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне сделали более миллиона заказов в "Яндекс Еде" в Международный женский день - это количество стало рекордным для сервиса, рассказали РИА Новости в компании.
"Яндекс Еда" зафиксировала рекордное количество заказов 8 марта. В Международный женский день пользователи сделали более 1 млн заказов - это самый высокий показатель за всю историю сервиса в России", - говорится в сообщении.
Американская и японская кухни стали самыми популярными, а в топ позиций вошли роллы классические и запеченные, картофель и закуски, соусы, бургеры и напитки. Всего пользователи оформили заказы в 51 тысяче ресторанов. Самый большой по объему заказ из ресторанов 8 марта насчитывал 179 позиций, а из магазинов - 261 позицию.
Кроме того, в сервисе зафиксировали традиционно повышенный спрос на категорию "Цветы".
"В этом году количество заказов из цветочных магазинов выросло на 78%. Пользователи чаще выбирали монобукеты из роз и тюльпанов. Продажи категории "Бьюти" выросли на 52%", - добавили в компании.