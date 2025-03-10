https://ria.ru/20250310/zaharova-2004192663.html

Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине

Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине - РИА Новости, 11.03.2025

Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении в Telegram-канале посоветовала датским властям лучше думать о защите Гренландии, а не об отправке... РИА Новости, 11.03.2025

2025-03-10T21:54:00+03:00

2025-03-10T21:54:00+03:00

2025-03-11T00:50:00+03:00

в мире

украина

россия

гренландия

мария захарова

ларс лёкке расмуссен

дмитрий песков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении в Telegram-канале посоветовала датским властям лучше думать о защите Гренландии, а не об отправке военного контингента на Украину. Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. "Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250301/diplomatiya-2002379060.html

https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html

украина

россия

гренландия

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в мире, украина, россия, гренландия, мария захарова, ларс лёкке расмуссен, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дания