https://ria.ru/20250310/zaharova-2004192663.html
Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине
Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине - РИА Новости, 11.03.2025
Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении в Telegram-канале посоветовала датским властям лучше думать о защите Гренландии, а не об отправке... РИА Новости, 11.03.2025
2025-03-10T21:54:00+03:00
2025-03-10T21:54:00+03:00
2025-03-11T00:50:00+03:00
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гренландия
мария захарова
ларс лёкке расмуссен
дмитрий песков
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сообщении в Telegram-канале посоветовала датским властям лучше думать о защите Гренландии, а не об отправке военного контингента на Украину. Ранее глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что Копенгаген готов в рамках общеевропейских усилий направить свои войска на Украину для поддержания мира в случае необходимости. "Дико извиняюсь: а Гренландию кто будет охранять? Наверное, понаехавшие в Данию беженцы с Украины?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250301/diplomatiya-2002379060.html
https://ria.ru/20250109/grenlandiya-1992865770.html
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в мире, украина, россия, гренландия, мария захарова, ларс лёкке расмуссен, дмитрий песков, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дания
В мире, Украина, Россия, Гренландия, Мария Захарова, Ларс Лёкке Расмуссен, Дмитрий Песков, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дания
Захарова посоветовала Дании подумать о защите Гренландии, а не об Украине
Захарова посоветовала Дании не отправлять военный контингент на Украину