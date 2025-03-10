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Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве - РИА Новости, 10.03.2025
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21:20 10.03.2025 (обновлено: 21:21 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/zaderzhanie-2004190111.html
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве - РИА Новости, 10.03.2025
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта на севере Москвы в июле прошлого года, в котором в результате подрыва внедорожника пострадали муж и жена, сообщил РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:20:00+03:00
2025-03-10T21:21:00+03:00
москва
гатчина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия
подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта на севере Москвы в июле прошлого года, в котором в результате подрыва внедорожника пострадали муж и жена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину, который в Telegram-канале публиковал одобряющие сообщения под новостями о подрыве автомобиля в Москве, произошедшего 24 июля 2024 года. Тогда после взрыва мужчине оторвало ступни, а его супруга получила тяжелые осколочные ранения. Это преступление было квалифицировано как террористический акт", - рассказал собеседник агентства. На видео задержания жителя Гатчины, которое предоставил источник, мужчина признается в содеянном и раскаивается в совершенном поступке, сообщая, что написал комментарий "на чувствах". Наказание за публичное оправдание терроризма предусматривает до 7 лет лишения свободы. Утром 24 июля 2024 года два человека - мужчина и его супруга - пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ суд в Москве заочно арестовал Евгения Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа 2024 года Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html
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Житель Гатчины о своем комментарии, оправдывающем терроризм
Житель Гатчины о своем комментарии, оправдывающем терроризм
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москва, гатчина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы
Москва, Гатчина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия, Происшествия, Подрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве

Жителя Гатчины задержали за оправдание подрыва внедорожника на севере Москвы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта на севере Москвы в июле прошлого года, в котором в результате подрыва внедорожника пострадали муж и жена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину, который в Telegram-канале публиковал одобряющие сообщения под новостями о подрыве автомобиля в Москве, произошедшего 24 июля 2024 года. Тогда после взрыва мужчине оторвало ступни, а его супруга получила тяжелые осколочные ранения. Это преступление было квалифицировано как террористический акт", - рассказал собеседник агентства.
Сотрудники Следственного комитета в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
24 июля 2024, 15:45
На видео задержания жителя Гатчины, которое предоставил источник, мужчина признается в содеянном и раскаивается в совершенном поступке, сообщая, что написал комментарий "на чувствах". Наказание за публичное оправдание терроризма предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Утром 24 июля 2024 года два человека - мужчина и его супруга - пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ суд в Москве заочно арестовал Евгения Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа 2024 года Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.
Обвиняемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser на севере Москвы Евгений Серебряков* - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве
22 января, 06:54
 
МоскваГатчинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияПроисшествияПодрыв автомобиля с людьми на севере Москвы
 
 
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