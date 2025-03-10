Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве
Жителя Гатчины задержали за оправдание подрыва внедорожника на севере Москвы
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта на севере Москвы в июле прошлого года, в котором в результате подрыва внедорожника пострадали муж и жена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
"Правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину, который в Telegram-канале публиковал одобряющие сообщения под новостями о подрыве автомобиля в Москве, произошедшего 24 июля 2024 года. Тогда после взрыва мужчине оторвало ступни, а его супруга получила тяжелые осколочные ранения. Это преступление было квалифицировано как террористический акт", - рассказал собеседник агентства.
Очевидица рассказала о моменте взрыва внедорожника на севере Москвы
24 июля 2024, 15:45
На видео задержания жителя Гатчины, которое предоставил источник, мужчина признается в содеянном и раскаивается в совершенном поступке, сообщая, что написал комментарий "на чувствах". Наказание за публичное оправдание терроризма предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Утром 24 июля 2024 года два человека - мужчина и его супруга - пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ суд в Москве заочно арестовал Евгения Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске.
В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа 2024 года Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.
Суд продлил арест фигуранту дела о подрыве автомобиля в Москве
22 января, 06:54