https://ria.ru/20250310/zaderzhanie-2004190111.html

Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве

Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве - РИА Новости, 10.03.2025

Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта в Москве

Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта на севере Москвы в июле прошлого года, в котором в результате подрыва внедорожника пострадали муж и жена, сообщил РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:20:00+03:00

2025-03-10T21:20:00+03:00

2025-03-10T21:21:00+03:00

москва

гатчина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

происшествия

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Жителя Гатчины задержали за оправдание теракта на севере Москвы в июле прошлого года, в котором в результате подрыва внедорожника пострадали муж и жена, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Правоохранители задержали 52-летнего безработного мужчину, который в Telegram-канале публиковал одобряющие сообщения под новостями о подрыве автомобиля в Москве, произошедшего 24 июля 2024 года. Тогда после взрыва мужчине оторвало ступни, а его супруга получила тяжелые осколочные ранения. Это преступление было квалифицировано как террористический акт", - рассказал собеседник агентства. На видео задержания жителя Гатчины, которое предоставил источник, мужчина признается в содеянном и раскаивается в совершенном поступке, сообщая, что написал комментарий "на чувствах". Наказание за публичное оправдание терроризма предусматривает до 7 лет лишения свободы. Утром 24 июля 2024 года два человека - мужчина и его супруга - пострадали в результате взрыва машины во дворе дома на улице Синявинской на севере Москвы. По данным МВД, произошла детонация неустановленного предмета, который был помещен в автомобиле. Вечером того же дня по обвинению в покушении на убийство и обороте взрывчатых веществ суд в Москве заочно арестовал Евгения Серебрякова, который на тот момент уже был задержан в турецком Бодруме, находясь в международном розыске. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву. На видео ФСБ он признался, что заложил бомбу под автомобиль, а собирал ее под контролем куратора из Службы безопасности Украины. По словам Серебрякова, за убийство российского офицера ему обещали от 10 до 20 тысяч долларов и украинский паспорт. Он также сообщил, что в феврале 2023 года инициативно начал сотрудничество со спецслужбами Украины. В конце августа 2024 года Росфинмониторинг внес Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240724/ocheviditsa-1961739936.html

https://ria.ru/20250122/arest-1994912782.html

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Житель Гатчины о своем комментарии, оправдывающем терроризм Житель Гатчины о своем комментарии, оправдывающем терроризм 2025-03-10T21:20 true PT0M46S

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москва, гатчина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия, происшествия, подрыв автомобиля с людьми на севере москвы