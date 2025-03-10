В Сумах прогремел взрыв
В Сумах после воздушной тревоги прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области воздушная тревога звучит с 19.39 мск воскресенья.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18