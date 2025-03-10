https://ria.ru/20250310/vzryv-2003975960.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 10.03.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T00:17:00+03:00

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2025-03-10T00:17:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области воздушная тревога звучит с 19.39 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

сумская область

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сумская область, вооруженные силы украины