Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат
Совершеннолетние дети участников СВО смогут получать выплаты в случае их гибели
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": ...включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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