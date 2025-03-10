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Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат

Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат - РИА Новости, 10.03.2025

Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:45:00+03:00

2025-03-10T10:45:00+03:00

2025-03-10T11:09:00+03:00

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": ...включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин