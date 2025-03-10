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Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат - РИА Новости, 10.03.2025
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10:45 10.03.2025 (обновлено: 11:09 10.03.2025)
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Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат
Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат - РИА Новости, 10.03.2025
Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T10:45:00+03:00
2025-03-10T11:09:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества". "Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": ...включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции", - говорится в перечне. Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил включить детей погибших участников СВО в список для выплат

Совершеннолетние дети участников СВО смогут получать выплаты в случае их гибели

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить совершеннолетних детей погибших участников СВО в число тех, кому положены выплаты в связи с гибелью бойцов, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам посещения центра "Защитники Отечества".
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества": ...включение в перечень членов семьи участника специальной военной операции, которым в равных долях осуществляются выплаты в случае его гибели (смерти), совершеннолетних детей участника специальной военной операции", - говорится в перечне.
Доклад необходимо представить до 7 апреля 2025 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
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