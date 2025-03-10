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Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае - РИА Новости, 10.03.2025
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03:36 10.03.2025 (обновлено: 03:43 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vykhodnoy-2003986398.html
Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае
Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае - РИА Новости, 10.03.2025
Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае
Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году, напомнила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РИА Новости, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году, напомнила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина."Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая", — сказала она. Собеседница агентства объяснила, что в результате всех изменений первое мая в четверг — выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник, а 3-4 мая — обычные выходные дни. "Вторые майские" — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10-11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая", — уточнила эксперт.В общем счете в пятом месяце россияне отдохнут 13 дней.
https://ria.ru/20250309/vykhodnye-2003870585.html
https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html
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общество, россия, работа, выходные, весна, отдых
Общество, Россия, Работа, Выходные, Весна, Отдых
Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае

Социолог Лопатина: россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в начале мая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году, напомнила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
"Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая", — сказала она.
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Собеседница агентства объяснила, что в результате всех изменений первое мая в четверг — выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник, а 3-4 мая — обычные выходные дни.
«
"Вторые майские" — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10-11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая", — уточнила эксперт.
В общем счете в пятом месяце россияне отдохнут 13 дней.
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