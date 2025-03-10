https://ria.ru/20250310/vykhodnoy-2003986398.html

Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае

Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае - РИА Новости, 10.03.2025

Россиян предупредили, что будет с длинными выходными в мае

Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году, напомнила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:36:00+03:00

2025-03-10T03:36:00+03:00

2025-03-10T03:43:00+03:00

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне отдохнут два раза по четыре дня подряд в первой половине мая в этом году, напомнила РИА Новости эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина."Количество нерабочих дней в майские праздники связано в первую очередь с переносом праздничных дней, которые выпали на выходные дни. Выходной с субботы 4 января был перенесен на пятницу 2 мая. 23 февраля, выпавший на воскресенье, был перенесен на четверг 8 мая", — сказала она. Собеседница агентства объяснила, что в результате всех изменений первое мая в четверг — выходной праздничный день, выходной в пятницу 2 мая — перенесенный праздник, а 3-4 мая — обычные выходные дни. "Вторые майские" — это 8 мая, перенесенный праздник, 9 мая — День Победы (государственный праздник) и 10-11 мая — суббота и воскресенье. Итого россияне отдохнут два раза по четыре дня в начале мая", — уточнила эксперт.В общем счете в пятом месяце россияне отдохнут 13 дней.

https://ria.ru/20250309/vykhodnye-2003870585.html

https://ria.ru/20250206/kalendar-1965161916.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, работа, выходные, весна, отдых