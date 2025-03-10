https://ria.ru/20250310/vychet-2003983918.html

В Госдуме рассказали, как вернуть часть потраченных на лечение денег

В Госдуме рассказали, как вернуть часть потраченных на лечение денег - РИА Новости, 10.03.2025

В Госдуме рассказали, как вернуть часть потраченных на лечение денег

Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T02:39:00+03:00

2025-03-10T02:39:00+03:00

2025-03-10T02:39:00+03:00

общество

здоровье - общество

сергей леонов

госдума рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. "С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысяч рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей. Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС", - сказал Леонов. Парламентарий добавил, что при оплате дорогостоящего лечения лимит суммы вычета неограничен, то есть вернуть можно будет 13% от всех потраченных средств, независимо от итоговой стоимости. Он отметил, что это возможно только, если такие услуги находятся в перечне дорогостоящих видов лечения, к которым относятся услуги по ортопедическому лечению врожденных и приобретенных дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичная медпомощь, а также процедуры ЭКО. "Например, если человек провел операцию по коррекции зрения в 2024 году и заплатил за нее 160 тысяч рублей, то в этом году он сможет оформить вычет на 13% только от 150 тысяч и вернуть себе 19,5 тысяч рублей. Важно то, что оформить налоговый вычет можно только в течение трех лет", - подчеркнул он. Леонов добавил, что оформить вычет можно либо лично в отделении налоговой инспекции, либо на сайте ФНС. По его словам, при оформлении вычета на оплату лекарств нужны рецепты или выписка из медкарты, а также сканы чеков. Кроме того, для получения вычета за лечение потребуется только одна справка об оплате медуслуг из медучреждения.

https://ria.ru/20250306/vychet-1986194826.html

https://ria.ru/20240921/vychet-1973945278.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, сергей леонов, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)