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Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/vsu-2004200660.html
Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области
Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025
Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области
Подразделения ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка контроля территории ВКС по... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T23:44:00+03:00
2025-03-10T23:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджа
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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НИКОЛАЕВКА (Курская обл.), 10 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным "Серафим". "Мы, военнослужащие 1-й, 2-й, 3-й роты и 4-й роты полка ВКС, находимся в населенных пунктах Николаевка и Викторовка. Сейчас это произошло... в более спокойной обстановке ввиду того, что противник, оказавшись в оперативном окружении, стал отходить", - рассказал "Серафим". Он уточнил, что после непродолжительного стрелкового боя подразделения ВСУ сбежали с позиций, поскольку испугались окружения. Также, по его словам, из-за сложного положения на поле боя военнослужащие ВСУ часто сдаются в плен. "Серафим" не исключил, что украинцы находятся на фронте, потому что их запугивают командиры. Минобороны России сообщило об освобождении Николаевки в Курской области 8 марта.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
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суджа, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Специальная военная операция на Украине, Суджа, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области

Боец Серафим: ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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НИКОЛАЕВКА (Курская обл.), 10 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным "Серафим".
"Мы, военнослужащие 1-й, 2-й, 3-й роты и 4-й роты полка ВКС, находимся в населенных пунктах Николаевка и Викторовка. Сейчас это произошло... в более спокойной обстановке ввиду того, что противник, оказавшись в оперативном окружении, стал отходить", - рассказал "Серафим".
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Он уточнил, что после непродолжительного стрелкового боя подразделения ВСУ сбежали с позиций, поскольку испугались окружения. Также, по его словам, из-за сложного положения на поле боя военнослужащие ВСУ часто сдаются в плен. "Серафим" не исключил, что украинцы находятся на фронте, потому что их запугивают командиры.
Минобороны России сообщило об освобождении Николаевки в Курской области 8 марта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджаКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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