https://ria.ru/20250310/vsu-2004200660.html

Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области

Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области - РИА Новости, 10.03.2025

Российский боец рассказал о бегстве ВСУ из Николаевки в Курской области

Подразделения ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка контроля территории ВКС по... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T23:44:00+03:00

2025-03-10T23:44:00+03:00

2025-03-10T23:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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НИКОЛАЕВКА (Курская обл.), 10 мар – РИА Новости. Подразделения ВСУ сбежали из Николаевки под Суджей, испугавшись окружения, рассказал РИА Новости заместитель командира полка контроля территории ВКС по военно-политической работе с позывным "Серафим". "Мы, военнослужащие 1-й, 2-й, 3-й роты и 4-й роты полка ВКС, находимся в населенных пунктах Николаевка и Викторовка. Сейчас это произошло... в более спокойной обстановке ввиду того, что противник, оказавшись в оперативном окружении, стал отходить", - рассказал "Серафим". Он уточнил, что после непродолжительного стрелкового боя подразделения ВСУ сбежали с позиций, поскольку испугались окружения. Также, по его словам, из-за сложного положения на поле боя военнослужащие ВСУ часто сдаются в плен. "Серафим" не исключил, что украинцы находятся на фронте, потому что их запугивают командиры. Минобороны России сообщило об освобождении Николаевки в Курской области 8 марта.

https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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суджа, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия