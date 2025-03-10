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Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр - РИА Новости, 10.03.2025
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23:11 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/vsu-2004199521.html
Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр
Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр - РИА Новости, 10.03.2025
Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр
Украинские военные применяли французские снаряды для атак по мирным жителям Часова Яра в ДНР, об этом РИА Новости рассказал владелец уничтоженного одним из... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T23:11:00+03:00
2025-03-10T23:11:00+03:00
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские военные применяли французские снаряды для атак по мирным жителям Часова Яра в ДНР, об этом РИА Новости рассказал владелец уничтоженного одним из таких снарядов автомобиля. "Нашу "шестерку" (ВАЗ-2106 - ред.) спалили буквально перед магазином. Первый раз в нее прилетел дрон с французской миной. Машина ехала с водой. В лобовое стекло влетает дрон, благо спасает, что он просто зависает и застревает между зеркалом: оно зацепилось, просто повисло и мягко легло. Стали выкидывать в окно, а там французская мина", - сказал собеседник агентства. По его словам, о том, что мина французского производства, говорили сохранившиеся на ней надписи. "Английский учил, но по-французски как бы понятно. Там были надписи "Франция". Что еще можно переводить? Дальше читать не надо. А говорят, Россия. Это была моя непосредственно машина", - отметил он. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города.
https://ria.ru/20250310/vsu-2004157485.html
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в мире, донбасс, донецкая народная республика, россия, наши
В мире, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Россия, Наши
Очевидец рассказал, какие снаряды использовали ВСУ для атак на Часов Яр

Житель Часова Яра: ВСУ применяли французские снаряды для атак по мирным жителям

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Украинские военные применяли французские снаряды для атак по мирным жителям Часова Яра в ДНР, об этом РИА Новости рассказал владелец уничтоженного одним из таких снарядов автомобиля.
«
"Нашу "шестерку" (ВАЗ-2106 - ред.) спалили буквально перед магазином. Первый раз в нее прилетел дрон с французской миной. Машина ехала с водой. В лобовое стекло влетает дрон, благо спасает, что он просто зависает и застревает между зеркалом: оно зацепилось, просто повисло и мягко легло. Стали выкидывать в окно, а там французская мина", - сказал собеседник агентства.
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ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области
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По его словам, о том, что мина французского производства, говорили сохранившиеся на ней надписи.
«
"Английский учил, но по-французски как бы понятно. Там были надписи "Франция". Что еще можно переводить? Дальше читать не надо. А говорят, Россия. Это была моя непосредственно машина", - отметил он.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец – Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец – Донбасс, за которым находилась основная часть города.
Ликвидация опорного пункта ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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