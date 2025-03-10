https://ria.ru/20250310/vsu-2004192514.html

При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека

При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2025

При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека

Три человека погибли при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T21:52:00+03:00

2025-03-10T21:52:00+03:00

2025-03-10T22:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

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курская область

вооруженные силы украины

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александр хинштейн

беловский район

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Три человека погибли при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", — написал он.Уточняется, что среди раненых — четверо подростков 13-14 лет."Слава Богу, все нетяжелые", — добавил врио руководителя региона.По его словам, пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. В скором времени их перевезут в областную клиническую больницу. На месте ЧП находятся глава района и другие должностные лица, отметил Хинштейн."Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. <...> Правительство Курской области окажет необходимую поддержку и помощь. <...> Ситуацию держу на личном контроле", — резюмировал он. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250310/gosduma-2004148894.html

https://ria.ru/20250310/chebnev-2004182239.html

https://ria.ru/20250310/kurskaya-2004079580.html

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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, александр хинштейн, беловский район