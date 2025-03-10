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При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:52 10.03.2025 (обновлено: 22:54 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vsu-2004192514.html
При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека
При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека - РИА Новости, 10.03.2025
При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека
Три человека погибли при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T21:52:00+03:00
2025-03-10T22:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
вооруженные силы украины
россия
александр хинштейн
беловский район
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Три человека погибли при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", — написал он.Уточняется, что среди раненых — четверо подростков 13-14 лет."Слава Богу, все нетяжелые", — добавил врио руководителя региона.По его словам, пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. В скором времени их перевезут в областную клиническую больницу. На месте ЧП находятся глава района и другие должностные лица, отметил Хинштейн."Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. &lt;...&gt; Правительство Курской области окажет необходимую поддержку и помощь. &lt;...&gt; Ситуацию держу на личном контроле", — резюмировал он. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Украинские войска регулярно обстреливают Курскую область. В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250310/gosduma-2004148894.html
https://ria.ru/20250310/chebnev-2004182239.html
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курская область
россия
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происшествия, курская область, вооруженные силы украины, россия, александр хинштейн, беловский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Александр Хинштейн, Беловский район
При ударе ВСУ по ТЦ в Курской области погибли три человека

ВСУ нанесли удар по торговому центру в слободе Белой в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Три человека погибли при ударе украинских боевиков по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Вечером ВСУ нанесли удар по торговому центру "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Это произошло, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять получили ранения различной степени тяжести", — написал он.
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Уточняется, что среди раненых — четверо подростков 13-14 лет.
"Слава Богу, все нетяжелые", — добавил врио руководителя региона.
По его словам, пострадавшие находятся в Беловской ЦРБ. В скором времени их перевезут в областную клиническую больницу.
На месте ЧП находятся глава района и другие должностные лица, отметил Хинштейн.
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"Выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших. <...> Правительство Курской области окажет необходимую поддержку и помощь. <...> Ситуацию держу на личном контроле", — резюмировал он.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр ХинштейнБеловский район
 
 
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