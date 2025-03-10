https://ria.ru/20250310/vsu-2004181916.html
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли территорию больницы в городе Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в оперативных службах. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:11:00+03:00
2025-03-10T20:11:00+03:00
2025-03-10T20:45:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Украинские боевики обстреляли территорию больницы в городе Каменке-Днепровской в Запорожской области, сообщили РИА Новости в оперативных службах. "В районе 14:00 (мск) ВСУ произвели артиллерийский обстрел территории поликлиники Каменско-Днепровской центральной районной больницы. В результате поврежден фасад здания, остекление регистратуры и окна физкабинета. Пострадавших нет. Пожарно-спасательные подразделения не реагируют в связи с угрозой повторной атаки", — сказал собеседник агентства. Уточняется, что за последние сутки это уже вторая атака на больницу в Каменке-Днепровской. "Жертв удалось избежать только по счастливой случайности", — отметили в оперативных службах.Ранее в понедельник губернатор Евгений Балицкий сообщал о массированном обстреле региона. По его словам, противник ударил артиллерией и БПЛА по Каменке-Днепровской и береговой линии муниципального округа. Один снаряд разорвался вблизи отделения поликлиники ЦРБ, поврежден фасад здания, в окнах выбиты стекла.Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов территории, ВСУ удерживают город Запорожье. С марта 2023-го административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003994514.html
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запорожская область, россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
ВСУ обстреляли территорию больницы в Каменке-Днепровской Запорожской области