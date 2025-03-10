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ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области - РИА Новости, 10.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 10.03.2025 (обновлено: 17:58 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vsu-2004157485.html
ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области
ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ трех округов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:48:00+03:00
2025-03-10T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
евгений балицкий
россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ трех округов в Telegram-канале."Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ трех округов Запорожской области", - написал Балицкий.По словам губернатора, противник обстреливает артиллерией и БПЛА Каменку-Днепровскую и береговую линию муниципального округа. Зафиксировано не менее пяти взрывов. "Один снаряд разорвался вблизи отделения поликлиники Каменско-Днепровской ЦРБ, поврежден фасад здания, выбиты стекла в окнах. Пострадавших нет, возгорание не произошло", - уточнил он.Также было атаковано село Гоголевка в Куйбышевском муниципальном округе. Как отметил Балицкий, украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения.Кроме того, в Пологовском муниципальном округе под массированный обстрел попало село Пологи. Связь с населенным пунктом отсутствует, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250310/zhertvy-2004004616.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Россия
ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области

Балицкий сообщил о массированном обстреле трех округов Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ трех округов в Telegram-канале.
"Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ трех округов Запорожской области", - написал Балицкий.
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По словам губернатора, противник обстреливает артиллерией и БПЛА Каменку-Днепровскую и береговую линию муниципального округа. Зафиксировано не менее пяти взрывов. "Один снаряд разорвался вблизи отделения поликлиники Каменско-Днепровской ЦРБ, поврежден фасад здания, выбиты стекла в окнах. Пострадавших нет, возгорание не произошло", - уточнил он.
Также было атаковано село Гоголевка в Куйбышевском муниципальном округе. Как отметил Балицкий, украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения.
Кроме того, в Пологовском муниципальном округе под массированный обстрел попало село Пологи. Связь с населенным пунктом отсутствует, уточнил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЕвгений БалицкийРоссия
 
 
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