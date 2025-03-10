https://ria.ru/20250310/vsu-2004157485.html

ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области

ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ нанесли массированный удар в Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ трех округов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:48:00+03:00

2025-03-10T17:48:00+03:00

2025-03-10T17:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

евгений балицкий

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ трех округов в Telegram-канале."Идет массированный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ трех округов Запорожской области", - написал Балицкий.По словам губернатора, противник обстреливает артиллерией и БПЛА Каменку-Днепровскую и береговую линию муниципального округа. Зафиксировано не менее пяти взрывов. "Один снаряд разорвался вблизи отделения поликлиники Каменско-Днепровской ЦРБ, поврежден фасад здания, выбиты стекла в окнах. Пострадавших нет, возгорание не произошло", - уточнил он.Также было атаковано село Гоголевка в Куйбышевском муниципальном округе. Как отметил Балицкий, украинский БПЛА сбит над территорией нежилого домовладения.Кроме того, в Пологовском муниципальном округе под массированный обстрел попало село Пологи. Связь с населенным пунктом отсутствует, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250310/zhertvy-2004004616.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, евгений балицкий, россия