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В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани - РИА Новости, 10.03.2025
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани
Траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани объявлен в Алешкинском округе Херсонской области, сообщает администрация муниципального округа. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:48:00+03:00
2025-03-10T16:48:00+03:00
2025-03-10T16:48:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани объявлен в Алешкинском округе Херсонской области, сообщает администрация муниципального округа. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. "Выражаем глубокую скорбь по погибшим землякам. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей 9 марта в результате террористического акта государства Украина в российском селе Великие Копани. В связи с этим объявляем с 10 по 13 марта днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписал глава округа. В администрации подчеркнули, что в момент обстрела на рынке находились десятки мирных жителей. "Люди занимались своими делами, а враг умышленно и хладнокровно стрелял по ним дважды, спланировав преступление так, чтобы пострадали медики, подоспевшие на помощь", - говорится в сообщении. На период траура в округе приспустят на госучреждениях флаги, отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия.
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в мире, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани
В Алешкинском округе Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ