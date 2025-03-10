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В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани - РИА Новости, 10.03.2025
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16:48 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/vsu-2004142177.html
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани - РИА Новости, 10.03.2025
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани
Траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани объявлен в Алешкинском округе Херсонской области, сообщает администрация муниципального округа. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:48:00+03:00
2025-03-10T16:48:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани объявлен в Алешкинском округе Херсонской области, сообщает администрация муниципального округа. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. "Выражаем глубокую скорбь по погибшим землякам. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей 9 марта в результате террористического акта государства Украина в российском селе Великие Копани. В связи с этим объявляем с 10 по 13 марта днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - говорится в сообщении. Соответствующее распоряжение подписал глава округа. В администрации подчеркнули, что в момент обстрела на рынке находились десятки мирных жителей. "Люди занимались своими делами, а враг умышленно и хладнокровно стрелял по ним дважды, спланировав преступление так, чтобы пострадали медики, подоспевшие на помощь", - говорится в сообщении. На период траура в округе приспустят на госучреждениях флаги, отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия.
https://ria.ru/20250309/obstrel-2003946946.html
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в мире, херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани

В Алешкинском округе Херсонской области объявили траур по жертвам атаки ВСУ

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Траур по жертвам атаки ВСУ на Великие Копани объявлен в Алешкинском округе Херсонской области, сообщает администрация муниципального округа.
ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело.
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В пресс-службе прокомментировали обстрел рынка в Великих Копанях
9 марта, 18:05
«
"Выражаем глубокую скорбь по погибшим землякам. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей 9 марта в результате террористического акта государства Украина в российском селе Великие Копани. В связи с этим объявляем с 10 по 13 марта днями траура в Алешкинском муниципальном округе", - говорится в сообщении.
Соответствующее распоряжение подписал глава округа.
В администрации подчеркнули, что в момент обстрела на рынке находились десятки мирных жителей.
«
"Люди занимались своими делами, а враг умышленно и хладнокровно стрелял по ним дважды, спланировав преступление так, чтобы пострадали медики, подоспевшие на помощь", - говорится в сообщении.
На период траура в округе приспустят на госучреждениях флаги, отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия.
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