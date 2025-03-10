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ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/vsu-2004135952.html
ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников
ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников - РИА Новости, 10.03.2025
ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников
Российские военнослужащие на запорожском фронте уничтожили с помощью беспилотника "КВН" крупнокалиберный пулемет ВСУ, который сдерживал продвижение десантников, РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:25:00+03:00
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специальная военная операция на украине
квн
вооруженные силы украины
феникс
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском фронте уничтожили с помощью беспилотника "КВН" крупнокалиберный пулемет ВСУ, который сдерживал продвижение десантников, рассказал РИА Новости боец отряда Б.А.Р.С. "Сармат" с позывным "Феникс". "Ореховское тактическое направление запорожского фронта. Крупнокалиберный пулемет противника сдерживал штурмовые действия российских десантников. На подмогу был вызван боевой расчет отряда Б.А.Р.С. "Сармат". Пулеметное гнездо обнаружено и поражено дроном КВН, что позволило продолжить штурмовые действия", - рассказал он. РИА Новости публикует видео удара. FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" ("КВН"), работающий на оптоволоконной связи, уже около года используется в подразделениях ВС РФ. Его ключевым преимуществом считается высокая скорость обмена между станцией управления и самим дроном, а также независимость от радиосигнала, что позволяет игнорировать работу средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.
https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html
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Уничтожение дроном "КВН" крупнокалиберного пулемета, атаковавшего российских десантников
Дрон "КВН" уничтожил крупнокалиберный пулемет, который атаковал российских десантников, штурмовавших позиции ВСУ на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал боец отряда Б.А.Р.С. "Сармат" с позывным "Феникс". FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" работает на оптоволоконной связи и используется в российской армии уже около года. Его характеристики позволяют во многих случаях игнорировать работу средств РЭБ.
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квн, вооруженные силы украины, феникс, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, КВН, Вооруженные силы Украины, Феникс, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников

Дрон "КВН" уничтожил пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском фронте уничтожили с помощью беспилотника "КВН" крупнокалиберный пулемет ВСУ, который сдерживал продвижение десантников, рассказал РИА Новости боец отряда Б.А.Р.С. "Сармат" с позывным "Феникс".
"Ореховское тактическое направление запорожского фронта. Крупнокалиберный пулемет противника сдерживал штурмовые действия российских десантников. На подмогу был вызван боевой расчет отряда Б.А.Р.С. "Сармат". Пулеметное гнездо обнаружено и поражено дроном КВН, что позволило продолжить штурмовые действия", - рассказал он.
Уничтожение FPV-дронами бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
27 февраля, 09:25
РИА Новости публикует видео удара.
FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" ("КВН"), работающий на оптоволоконной связи, уже около года используется в подразделениях ВС РФ. Его ключевым преимуществом считается высокая скорость обмена между станцией управления и самим дроном, а также независимость от радиосигнала, что позволяет игнорировать работу средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Кадры уничтожения боевой машины РСЗО Град ВСУ расчетом FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Минобороны показало кадры уничтожения боевой машины РСЗО расчетом FPV-дрона
8 марта, 15:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКВНВооруженные силы УкраиныФениксБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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