https://ria.ru/20250310/vsu-2004135952.html

ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников

ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников - РИА Новости, 10.03.2025

ВС России уничтожили пулемет ВСУ, мешавший продвижению десантников

Российские военнослужащие на запорожском фронте уничтожили с помощью беспилотника "КВН" крупнокалиберный пулемет ВСУ, который сдерживал продвижение десантников, РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:25:00+03:00

2025-03-10T16:25:00+03:00

2025-03-10T16:25:00+03:00

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ДОНЕЦК, 10 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие на запорожском фронте уничтожили с помощью беспилотника "КВН" крупнокалиберный пулемет ВСУ, который сдерживал продвижение десантников, рассказал РИА Новости боец отряда Б.А.Р.С. "Сармат" с позывным "Феникс". "Ореховское тактическое направление запорожского фронта. Крупнокалиберный пулемет противника сдерживал штурмовые действия российских десантников. На подмогу был вызван боевой расчет отряда Б.А.Р.С. "Сармат". Пулеметное гнездо обнаружено и поражено дроном КВН, что позволило продолжить штурмовые действия", - рассказал он. РИА Новости публикует видео удара. FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" ("КВН"), работающий на оптоволоконной связи, уже около года используется в подразделениях ВС РФ. Его ключевым преимуществом считается высокая скорость обмена между станцией управления и самим дроном, а также независимость от радиосигнала, что позволяет игнорировать работу средств радиоэлектронной борьбы ВСУ.

https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html

https://ria.ru/20250308/minoborony-2003823151.html

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Уничтожение дроном "КВН" крупнокалиберного пулемета, атаковавшего российских десантников Дрон "КВН" уничтожил крупнокалиберный пулемет, который атаковал российских десантников, штурмовавших позиции ВСУ на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал боец отряда Б.А.Р.С. "Сармат" с позывным "Феникс". FPV-дрон "Князь Вандал Новгородский" работает на оптоволоконной связи и используется в российской армии уже около года. Его характеристики позволяют во многих случаях игнорировать работу средств РЭБ. 2025-03-10T16:25 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

квн, вооруженные силы украины, феникс, безопасность, вооруженные силы рф