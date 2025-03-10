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ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.03.2025
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13:29 10.03.2025 (обновлено: 20:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vsu-2004079361.html
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.03.2025
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки
За минувшие сутки потери украинских войск в приграничных районах Курской области превысили три сотни человек и более 50 единиц техники, следует из сводки... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T13:29:00+03:00
2025-03-10T20:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
курская область
россия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. За минувшие сутки потери украинских войск в приграничных районах Курской области превысили три сотни человек и более 50 единиц техники, следует из сводки Минобороны."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, два украинских солдата сдались в плен.В Минобороны отметили, что группировка "Север" за сутки нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Первого Княжего, Косицы, Куриловки, Локни, Малой Локни, Олешни, Пушкарного, Суджи, Черкасского Поречного, Черкасской Конопельки и Южного, а также отразила три контратаки.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям. За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.
https://ria.ru/20250310/sudzha-1993085626.html
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вооруженные силы украины, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. За минувшие сутки потери украинских войск в приграничных районах Курской области превысили три сотни человек и более 50 единиц техники, следует из сводки Минобороны.
"За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Подразделения группировки российских войск Север освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки российских войск "Север" освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области
Кроме того, два украинских солдата сдались в плен.
В Минобороны отметили, что группировка "Север" за сутки нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Первого Княжего, Косицы, Куриловки, Локни, Малой Локни, Олешни, Пушкарного, Суджи, Черкасского Поречного, Черкасской Конопельки и Южного, а также отразила три контратаки.
Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:
  • более 66 270 человек убитыми и ранеными;
  • 389 танков;
  • 307 БМП;
  • 269 бронетранспортеров;
  • 2173 боевые бронемашины;
  • 2383 автомобиля;
  • 539 артиллерийских орудий;
  • 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS;
  • 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • зенитную самоходную установку;
  • десять транспортно-заряжающих машин;
  • 120 станций РЭБ;
  • 16 РЛС контрбатарейной борьбы;
  • десять РЛС ПВО;
  • 55 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям.
За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.
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