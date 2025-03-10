https://ria.ru/20250310/vsu-2004079361.html

ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 10.03.2025

ВСУ потеряли более 340 военных в Курской области за сутки

За минувшие сутки потери украинских войск в приграничных районах Курской области превысили три сотни человек и более 50 единиц техники, следует из сводки... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T13:29:00+03:00

2025-03-10T13:29:00+03:00

2025-03-10T20:26:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. За минувшие сутки потери украинских войск в приграничных районах Курской области превысили три сотни человек и более 50 единиц техники, следует из сводки Минобороны."За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых машин пехоты, в том числе БМП Bradley производства США, пять бронетранспортеров, десять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, три самоходные артиллерийские установки, восемь орудий полевой артиллерии, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, два украинских солдата сдались в плен.В Минобороны отметили, что группировка "Север" за сутки нанесла поражение подразделениям 12 украинских бригад и двух штурмовых полков в районах Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Казачьей Локни, Первого Княжего, Косицы, Куриловки, Локни, Малой Локни, Олешни, Пушкарного, Суджи, Черкасского Поречного, Черкасской Конопельки и Южного, а также отразила три контратаки.Всего за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли:В конце прошлой недели командир спецназа "Ахмат", замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российская армия начала масштабное наступление в Курской области по всем направлениям. За последние дни военное ведомство объявило об освобождении нескольких населенных пунктов, в том числе Викторовки, Николаевки, Старой Сорочины, Лебедевки, Малой Локни, Черкасского Поречного и Косицы.

https://ria.ru/20250310/sudzha-1993085626.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, курская область, россия