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Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка - РИА Новости, 10.03.2025
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11:38 10.03.2025 (обновлено: 11:48 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vsu-2004049148.html
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка - РИА Новости, 10.03.2025
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка
Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:38:00+03:00
2025-03-10T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Киевское командование провело языковую проверку в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ. По ее результатам к мобилизованным на юго-востоке Украины русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера, выговоры и даже меры физического воздействия. Некоторых русскоязычных солдат украинские офицеры избили за то, что они говорят на русском языке, который в ВСУ запрещен и именуется "мовой ворога", то есть языком врага", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья. По словам подпольщиков, сейчас в 28-й бригаде зреет серьезное недовольство, русскоязычные грозятся оставить позиции или поднять вооруженное восстание.
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка

Подполье: солдат 28-й бригады ВСУ избили за разговоры на русском языке

© Getty Images / SOPA Images / Ashley ChanОбучение мобилизованных на Украине
Обучение мобилизованных на Украине - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan
Обучение мобилизованных на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Киевское командование провело языковую проверку в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ. По ее результатам к мобилизованным на юго-востоке Украины русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера, выговоры и даже меры физического воздействия. Некоторых русскоязычных солдат украинские офицеры избили за то, что они говорят на русском языке, который в ВСУ запрещен и именуется "мовой ворога", то есть языком врага", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья.
По словам подпольщиков, сейчас в 28-й бригаде зреет серьезное недовольство, русскоязычные грозятся оставить позиции или поднять вооруженное восстание.
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