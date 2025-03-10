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Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка - РИА Новости, 10.03.2025
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка
Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка,... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:38:00+03:00
2025-03-10T11:38:00+03:00
2025-03-10T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Киевское командование провело языковую проверку в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ. По ее результатам к мобилизованным на юго-востоке Украины русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера, выговоры и даже меры физического воздействия. Некоторых русскоязычных солдат украинские офицеры избили за то, что они говорят на русском языке, который в ВСУ запрещен и именуется "мовой ворога", то есть языком врага", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья. По словам подпольщиков, сейчас в 28-й бригаде зреет серьезное недовольство, русскоязычные грозятся оставить позиции или поднять вооруженное восстание.
https://ria.ru/20250305/yazyk-2003217818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка
Подполье: солдат 28-й бригады ВСУ избили за разговоры на русском языке