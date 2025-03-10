https://ria.ru/20250310/vsu-2004049148.html

Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка

Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка - РИА Новости, 10.03.2025

Украинских мобилизованных избивают за использование русского языка

Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T11:38:00+03:00

2025-03-10T11:38:00+03:00

2025-03-10T11:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004051025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_569cfe746ea756a141b9fbbf78cb6d84.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Мобилизованных на юго-востоке Украины русскоязычных военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ избивают за использование русского языка, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Киевское командование провело языковую проверку в 28-й отдельной мехбригаде ВСУ. По ее результатам к мобилизованным на юго-востоке Украины русскоязычным военнослужащим были применены жесткие санкции дисциплинарного характера, выговоры и даже меры физического воздействия. Некоторых русскоязычных солдат украинские офицеры избили за то, что они говорят на русском языке, который в ВСУ запрещен и именуется "мовой ворога", то есть языком врага", - сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья. По словам подпольщиков, сейчас в 28-й бригаде зреет серьезное недовольство, русскоязычные грозятся оставить позиции или поднять вооруженное восстание.

https://ria.ru/20250305/yazyk-2003217818.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины