https://ria.ru/20250310/vsu-2003999790.html
В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия
В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия - РИА Новости, 10.03.2025
В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия
ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника, возгораний и повреждений нет, сообщил глава... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:09:00+03:00
2025-03-10T08:09:00+03:00
2025-03-10T08:17:00+03:00
самарская область
вооруженные силы украины
вячеслав федорищев
новокуйбышевск
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
САМАРА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника, возгораний и повреждений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на своей странице во "ВКонтакте"."Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений – нет, все в штатном режиме", - говорится в сообщении губернатора.
https://ria.ru/20250309/vsu-2003965225.html
самарская область
новокуйбышевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, вооруженные силы украины, вячеслав федорищев, новокуйбышевск, безопасность
Самарская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Федорищев, Новокуйбышевск, Безопасность
В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия
Федорищев: в Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия