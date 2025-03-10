https://ria.ru/20250310/vsu-2003999790.html

В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия

В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия - РИА Новости, 10.03.2025

В Самарской области ВСУ пытались атаковать предприятия

ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника, возгораний и повреждений нет, сообщил глава... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:09:00+03:00

2025-03-10T08:09:00+03:00

2025-03-10T08:17:00+03:00

самарская область

вооруженные силы украины

вячеслав федорищев

новокуйбышевск

безопасность

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САМАРА, 10 мар - РИА Новости. ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области, в Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника, возгораний и повреждений нет, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на своей странице во "ВКонтакте"."Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки наших предприятий. Она была безуспешной. В Новокуйбышевске ликвидированы три беспилотника. Возгораний, повреждений – нет, все в штатном режиме", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20250309/vsu-2003965225.html

самарская область

новокуйбышевск

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самарская область, вооруженные силы украины, вячеслав федорищев, новокуйбышевск, безопасность