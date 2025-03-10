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Командование ВСУ пообещало не наказывать за убийства мирных, заявил Гагин - РИА Новости, 10.03.2025
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03:52 10.03.2025 (обновлено: 04:35 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/vsu-2003986980.html
Командование ВСУ пообещало не наказывать за убийства мирных, заявил Гагин
Командование ВСУ пообещало не наказывать за убийства мирных, заявил Гагин - РИА Новости, 10.03.2025
Командование ВСУ пообещало не наказывать за убийства мирных, заявил Гагин
Командование украинских войск пообещало им безнаказанность за преступления против мирного населения, в том числе убийства женщин и детей как на оккупированной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:52:00+03:00
2025-03-10T04:35:00+03:00
россия
украина
курская область
ян гагин
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Командование украинских войск пообещало им безнаказанность за преступления против мирного населения, в том числе убийства женщин и детей как на оккупированной территории Курской области и ДНР, так и на территории самой Украины, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. "Они (ВСУ - ред.) с легкостью убивают и гражданских, они убивают и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, это, к сожалению, и донецкий фронт, да везде. И есть еще один момент, конечно, это безнаказанность, которая обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Причем эта безнаказанность распространяется даже на украинских граждан, где дислоцируются части ВСУ и части наемников", - рассказал Гагин корреспонденту РИА Новости. По его словам, работа по воспитанию жестокости на Украине велась не один десяток лет. Прежде всего, ее задачей было "расчеловечивание" всего русского, заявил собеседник агентства. "Комментируя жестокость солдат вооруженных сил Украины, а также наемников, воюющих на стороне ВСУ, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза. Это наши "партнеры", так называемые, из НАТО, работали "в долгую". Они воспитывали нового украинца, они воспитывали новую антироссию, и это у них получилось", - заявил Гагин. По словам Гагина, безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению как с мирными гражданами, так и с военнопленными. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250309/svo-2003592810.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, курская область, ян гагин, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Украина, Курская область, Ян Гагин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ)
Командование ВСУ пообещало не наказывать за убийства мирных, заявил Гагин

Гагин: командование ВСУ пообещало безнаказанность за убийства женщин и детей

© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 10 мар – РИА Новости. Командование украинских войск пообещало им безнаказанность за преступления против мирного населения, в том числе убийства женщин и детей как на оккупированной территории Курской области и ДНР, так и на территории самой Украины, рассказал РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
"Они (ВСУ - ред.) с легкостью убивают и гражданских, они убивают и детей, и женщин, и беременных женщин. Мы сталкиваемся с подобными случаями по всей линии боевого соприкосновения. Это, к сожалению, и Курская область, это, к сожалению, и донецкий фронт, да везде. И есть еще один момент, конечно, это безнаказанность, которая обещана вооруженным силам Украины на оккупированных территориях, где они ведут свою деятельность. Причем эта безнаказанность распространяется даже на украинских граждан, где дислоцируются части ВСУ и части наемников", - рассказал Гагин корреспонденту РИА Новости.
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По его словам, работа по воспитанию жестокости на Украине велась не один десяток лет. Прежде всего, ее задачей было "расчеловечивание" всего русского, заявил собеседник агентства.
"Комментируя жестокость солдат вооруженных сил Украины, а также наемников, воюющих на стороне ВСУ, здесь очень важно отметить, что к этому привела очень серьезная работа в отношении граждан Украины, которая велась последние 30 лет после развала Советского Союза. Это наши "партнеры", так называемые, из НАТО, работали "в долгую". Они воспитывали нового украинца, они воспитывали новую антироссию, и это у них получилось", - заявил Гагин.
По словам Гагина, безнаказанность боевиков ВСУ ведет к бесконтрольному поведению как с мирными гражданами, так и с военнопленными.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияУкраинаКурская областьЯн ГагинВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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