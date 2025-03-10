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Врач рассказала, кому нельзя есть острое - РИА Новости, 10.03.2025
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03:19 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/vrach-2003985101.html
Врач рассказала, кому нельзя есть острое
Врач рассказала, кому нельзя есть острое - РИА Новости, 10.03.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть острое
Рекомендуется исключить острою пищу из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, беременным и детям младше семи лет, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:19:00+03:00
2025-03-10T03:19:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рекомендуется исключить острою пищу из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, беременным и детям младше семи лет, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Стоит отказаться от острой пищи людям с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, язвами, колитом и панкреатитом, а также пациентам с геморроем: острое провоцирует раздражение и кровоточивость", - сказала Тен. Врач рекомендовала отказаться от острой пищи беременным, так как специи могут усиливать изжогу и токсикоз. Детям до семи лет также следует исключить острое, так как слизистая их желудка еще слишком чувствительна. Исключить острое рекомендуется и аллергикам, особенно при непереносимости пасленовых, например, перца и томата. "Некоторые специи, например чили и горчица, вызывают аллергию, проявляющуюся сыпью, отеком слизистых или даже анафилактическим шоком", - добавила Тен. Кроме того, острая пища временно повышает давление и учащает пульс, это особенно опасно для людей с гипертонией или аритмией. "Острые соусы часто содержат избыток соли, консервантов и усилителей вкуса. Это создает нагрузку на выделительную систему, особенно при хронических заболеваниях почек или печени", - заключила собеседник.
https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html
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общество, московская область (подмосковье), зарема тен
Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен
Врач рассказала, кому нельзя есть острое

Врач Тен: острое противопоказано беременным и детям младше семи лет

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Продукты для производства аджики - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рекомендуется исключить острою пищу из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, беременным и детям младше семи лет, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Стоит отказаться от острой пищи людям с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, язвами, колитом и панкреатитом, а также пациентам с геморроем: острое провоцирует раздражение и кровоточивость", - сказала Тен.
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Врач рекомендовала отказаться от острой пищи беременным, так как специи могут усиливать изжогу и токсикоз. Детям до семи лет также следует исключить острое, так как слизистая их желудка еще слишком чувствительна.
Исключить острое рекомендуется и аллергикам, особенно при непереносимости пасленовых, например, перца и томата.
"Некоторые специи, например чили и горчица, вызывают аллергию, проявляющуюся сыпью, отеком слизистых или даже анафилактическим шоком", - добавила Тен.
Кроме того, острая пища временно повышает давление и учащает пульс, это особенно опасно для людей с гипертонией или аритмией.
"Острые соусы часто содержат избыток соли, консервантов и усилителей вкуса. Это создает нагрузку на выделительную систему, особенно при хронических заболеваниях почек или печени", - заключила собеседник.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Зарема Тен
 
 
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