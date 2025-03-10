https://ria.ru/20250310/vrach-2003985101.html

Врач рассказала, кому нельзя есть острое

Врач рассказала, кому нельзя есть острое - РИА Новости, 10.03.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть острое

Рекомендуется исключить острою пищу из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, беременным и детям младше семи лет, рассказала РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T03:19:00+03:00

2025-03-10T03:19:00+03:00

2025-03-10T03:19:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

зарема тен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999834346_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_57e67ebfc5c41bff489c12b875d93841.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Рекомендуется исключить острою пищу из рациона людям с заболеваниями ЖКТ, аллергикам, беременным и детям младше семи лет, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен. "Стоит отказаться от острой пищи людям с заболеваниями ЖКТ, например, гастритом, язвами, колитом и панкреатитом, а также пациентам с геморроем: острое провоцирует раздражение и кровоточивость", - сказала Тен. Врач рекомендовала отказаться от острой пищи беременным, так как специи могут усиливать изжогу и токсикоз. Детям до семи лет также следует исключить острое, так как слизистая их желудка еще слишком чувствительна. Исключить острое рекомендуется и аллергикам, особенно при непереносимости пасленовых, например, перца и томата. "Некоторые специи, например чили и горчица, вызывают аллергию, проявляющуюся сыпью, отеком слизистых или даже анафилактическим шоком", - добавила Тен. Кроме того, острая пища временно повышает давление и учащает пульс, это особенно опасно для людей с гипертонией или аритмией. "Острые соусы часто содержат избыток соли, консервантов и усилителей вкуса. Это создает нагрузку на выделительную систему, особенно при хронических заболеваниях почек или печени", - заключила собеседник.

https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html

https://ria.ru/20241218/mandariny-1989813951.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), зарема тен