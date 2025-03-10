https://ria.ru/20250310/volgoneft-2004117375.html

С владельцев потерпевших крушение танкеров потребовали 211 миллионов рублей

С владельцев потерпевших крушение танкеров потребовали 211 миллионов рублей - РИА Новости, 10.03.2025

С владельцев потерпевших крушение танкеров потребовали 211 миллионов рублей

Мэрия Анапы требует взыскать 211 миллионов рублей с судовладельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", деньги уже пошли на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:28:00+03:00

2025-03-10T15:28:00+03:00

2025-03-10T15:28:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 10 мар - РИА Новости. Мэрия Анапы требует взыскать 211 миллионов рублей с судовладельцев потерпевших крушение танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", деньги уже пошли на ликвидацию последствий ЧС, сообщили в мэрии города. Ранее администрация Анапы подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края к ЗАО "Волгатранснефть" и ООО "Кама Шиппинг", владеющими танкерами "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевшими крушение в районе Керченского пролива. "Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн руб. – именно такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящегося на мели, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" был завершён, вывезены последние его конструкции с мыса Панагия. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html

https://ria.ru/20250220/tanker-2000565671.html

анапа

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия