Украинские военные признали поражение в Курской области, пишут СМИ
Independent: украинские военные в Курской области признают поражение
© AP Photo / Roman ChopСолдаты ВСУ на линии соприкосновения
© AP Photo / Roman Chop
Солдаты ВСУ на линии соприкосновения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил, сообщает британская газета Independent.
"Мы проигрываем", - приводит издание сообщение, полученное от одного из украинских военных, участвующего в боях в названном российском регионе.
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что в 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Агентство Рейтер, не называя точной численности группировки, сообщало о "тысячах" близких к окружению солдат ВСУ. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель.
В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.