https://ria.ru/20250310/voennye-2004032985.html

Украинские военные признали поражение в Курской области, пишут СМИ

Украинские военные признали поражение в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

Украинские военные признали поражение в Курской области, пишут СМИ

Украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил, сообщает британская газета РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T10:47:00+03:00

2025-03-10T10:47:00+03:00

2025-03-10T10:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

киев

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинские военные, находящиеся в Курской области, признают, что терпят поражение на фоне продолжающегося наступления российских сил, сообщает британская газета Independent. "Мы проигрываем", - приводит издание сообщение, полученное от одного из украинских военных, участвующего в боях в названном российском регионе. В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что в 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Агентство Рейтер, не называя точной численности группировки, сообщало о "тысячах" близких к окружению солдат ВСУ. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск "Север" освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.

https://ria.ru/20250310/spetsoperatsiya-2003988460.html

курская область

россия

киев

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курская область, россия, киев, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины