На Украине двое военнообязанных напали на сотрудников ТЦК
В Хмельницкой области двое военнообязанных избили офицера ВСУ из ТЦК
© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое военнообязанных напали на сотрудников военкомата при проверке ими документов в Хмельницкой области на западе Украины, сообщили в понедельник в областном военкомате.
"Во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования (военкомата – ред.). Двое граждан, находящихся в розыске, во время проверки документов оказали сопротивление и напали на офицера сухопутных войск, причинив ему многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации ведомства, военнообязанных задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов.
Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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