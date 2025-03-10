https://ria.ru/20250310/voennoobjazannye-2004089375.html

На Украине двое военнообязанных напали на сотрудников ТЦК

На Украине двое военнообязанных напали на сотрудников ТЦК - РИА Новости, 10.03.2025

На Украине двое военнообязанных напали на сотрудников ТЦК

Двое военнообязанных напали на сотрудников военкомата при проверке ими документов в Хмельницкой области на западе Украины, сообщили в понедельник в областном... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:07:00+03:00

2025-03-10T14:07:00+03:00

2025-03-10T14:07:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Двое военнообязанных напали на сотрудников военкомата при проверке ими документов в Хмельницкой области на западе Украины, сообщили в понедельник в областном военкомате. "Во время проверки документов и оповещения военнообязанных произошло нападение на группу оповещения Хмельницкого районного территориального центра комплектования (военкомата – ред.). Двое граждан, находящихся в розыске, во время проверки документов оказали сопротивление и напали на офицера сухопутных войск, причинив ему многочисленные телесные повреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице областного военкомата в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По информации ведомства, военнообязанных задержали и передали сотрудникам правоохранительных органов. Это не первое нападение на сотрудников военкомата. Львовский областной военкомат 17 февраля сообщил о нападении на сотрудника военкомата, который доставлял мобилизованных в больницу для прохождения военно-врачебной комиссии. Харьковский областной военкомат 12 февраля сообщал о нападении на военнослужащего в военкомате в Харькове. Ранее в Ровненском областном военкомате сообщили о нападении на их сотрудников при проверке документов у военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250303/ukraina-2002744763.html

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