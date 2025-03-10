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Китайский "бог" и неудобный паспорт: куда пропал Витас

Китайский "бог" и неудобный паспорт: куда пропал Витас - РИА Новости, 10.03.2025

Китайский "бог" и неудобный паспорт: куда пропал Витас

Громкие скандалы, стрельба по птицам и запрет на вождение — Витас давно прославился не только голосом, но и эксцентричными выходками. Пока в России он теряет... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:14:00+03:00

2025-03-10T19:14:00+03:00

2025-03-10T19:14:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Громкие скандалы, стрельба по птицам и запрет на вождение — Витас давно прославился не только голосом, но и эксцентричными выходками. Пока в России он теряет популярность, в Китае его боготворят, поставили памятник, приглашают в кино и платят миллионы. Что заставило Витаса сменить сцену Кремля на восточные подмостки, и есть ли шанс на его возвращение?Инопланетянин с аккордеономКто сейчас вспомнит те сумасшедшие нулевые, когда на российской эстраде вдруг появился инопланетянин? Бледнолицый стройный юноша со стрижкой "под ноль", чьи вокальные данные можно было сравнить разве что с пением дельфинов. Виталий Грачев — настоящее имя Витаса — родился в латвийском Даугавпилсе 19 февраля 1979 года. Кстати, "Витас" — это не вычурный псевдоним, а просто латвийская версия имени "Виталий".Семья вскоре после его рождения перебралась в Одессу, где мальчик и начал свой путь в музыку благодаря подарку от дедушки — аккордеону. Молодой Виталий с ранних лет ощущал, что сцена — его судьба. Не ограничиваясь только музыкой, подросток активно посещал театр, совершенствуя пластику и работая над своим уникальным голосом.После школы Витас решительно двинулся покорять Москву. Начинал он, как и многие, с выступлений в клубах, исполняя собственное произведение "Опера №2". Именно там его заметил продюсер Сергей Пудовкин, благодаря которому в декабре 2000 года мир увидел первый клип Витаса.Жабры, ванна и параллельные мирыИ тут началось настоящее безумие. Журналисты наперебой распространяли невероятные теории: у певца на шее жабры, через которые он дышит; он проводит часы в ванной с головой под водой; он может путешествовать в параллельные миры и переносить оттуда мелодии. Абсурд? Безусловно. Но именно эти байки взвинтили популярность артиста до небес.Профессионалы вокала тем временем ломали головы: что же происходит с голосом Витаса? Продюсер туманно говорил об "особенной структуре горла", но специалистов такие объяснения не убеждали, многие подозревали компьютерную обработку. А правда заключалась в потрясающем диапазоне певца — 5,5 октавы, позволяющем ему брать как высочайшие ноты, так и петь басом.Как Витас заставил Пугачеву преподать урок ПресняковуПервый клип на "Оперу №2" мгновенно сделал Витаса сенсацией. Успех не был случайным — публика тепло принимала и другие хиты Витаса: "Звезда", "Седьмой элемент", "Танцы под Луной". Люди активно обсуждали высокий голос певца, строя теории о возможной операции на связках.Такой необычный талант впечатлял даже признанных звезд эстрады. Сам Витас с гордостью вспоминал случай с Примадонной: "Алла Борисовна подошла ко мне и спросила: "Витас, а ты можешь взять вот эту высокую ноту?" Я говорю: "Без проблем". И взял из "Оперы № 2". Она подошла к Володе Преснякову, похлопала по плечу и говорит: "Понял, Володя, как петь надо?"В 2002 году артист был в шаге от поездки на "Евровидение". Вместе с Кристиной Орбакайте и группой "Премьер-министр" он дошел до финала национального отбора, но немного уступил. В итоге Россию на конкурсе представил "Премьер-министр".Популярность Витаса в России была не просто мимолетной вспышкой — она держалась годами. Красноречивый факт: в 2012 году его бенефис на Первом канале собрал более 30% зрительской аудитории.Украденное счастьеЗа мистическим образом Витаса скрывалась вполне традиционная семейная история, что немало удивило и журналистов, и фанатов. Со своей будущей женой Светланой Гранковской певец познакомился в 1998 году, уже будучи звездой. Девушке на тот момент было всего 15 лет, и она еще училась в школе. По признанию музыканта, он влюбился "до беспамятства" и решил... в буквальном смысле украсть избранницу."Она мне очень понравилась. Когда песня закончилась, и еще к тому же выключили свет, я с левой кулисы аккуратненько обошел всю сцену, обнял ее, поцеловал ее в головку", — вспоминает Витас.Поначалу он попросил у матери Светланы разрешение взять девушку на пару часов, но вместо этого просто увез ее в Москву. Позже Светлана написала матери письмо, в котором просила не беспокоиться и позволить ей быть счастливой с тем, кого она выбрала.Пара официально оформила отношения в 2006 году. В 2008 году у супругов родилась дочь Алла, в 2015 — сын Максим, а в 2021 семья пополнилась еще одной девочкой — Алисой.Не пай-мальчикЗа образом интеллигентного "инопланетного" певца скрывается совсем не ангельский характер. В 2013 году Витас, управляя автомобилем, сбил велосипедистку, а затем устроил скандал со свидетелями происшествия и полицейскими. В пылу конфликта артист даже пнул представителя закона.К счастью, велосипедистка не получила серьезных травм, но ответственности за нападение на полицейского певцу избежать не удалось. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей. Дополнительно за отказ от медицинского освидетельствования Витас лишился водительских прав на полтора года.Скандальная история 2018 года раскрывает еще одну неожиданную сторону характера "космического соловья". Соседи его дома на Рублевке пожаловались на странные звуки, доносившиеся из особняка. При разбирательстве выяснилось, что певец "развлекался", стреляя холостыми патронами по птицам. За это эксцентричное развлечение артисту пришлось провести неделю в спецприемнике.Проблемы с законом на этом не закончились. Витаса неоднократно лишали водительских прав как в России, так и на Украине за вождение в нетрезвом состоянии.В 2022 году певец стал участником конфликта в ночном клубе. Он нецензурно выражался в адрес чиновника одного из федеральных ведомств, а затем брызнул ему в глаза из перцового баллончика. По словам адвоката артиста Сергея Жорина, Витас таким образом заступался за свою жену. В отношении певца возбудили уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, но до суда оно не дошло — стороны пришли к примирению.Еще один недавний скандал связан с коммунальными долгами. В 2022 году Витас попал в список злостных неплательщиков, "накопив" 150 тысяч рублей задолженности по ЖКХ и привлекая тем самым внимание судебных приставов.Корона на голове?Помимо официальных нарушений общественного порядка, за Витасом закрепилась репутация одного из самых высокомерных артистов. В сети люди регулярно делятся историями неприятных встреч с певцом, поражаясь его хамскому поведению."Я жила в соседнем номере с ним и его семьей в турецком отеле. Они вели себя отвратительно, матерились, показывали всем средние пальцы, скандалили на весь отель, били горшки с цветами... Он вообще меня клеить пытался (мне было 16), стучался в номер", — поделилась одна из девушек в интервью 78.ru.Оно и неудивительно: толпы фанаток годами боготворят Витаса, осыпая его цветами, игрушками и признаниями, устраивая многочасовые дежурства у гостиниц. На одном из концертов в КНР девушка, прорвавшись через охрану, вручила певцу букет и тут же потеряла сознание. Шоу пришлось остановить, а сам Витас помогал поклоннице прийти в себя.Китай его обожествил — буквальноВ последние годы российские поклонники Витаса недоумевают: куда пропал их кумир? Певец практически не выступает в России, не дает концерты и не появляется в музыкальных телешоу. Но переживать не стоит — Витас просто нашел аудиторию побольше.Сейчас артист большую часть времени проводит в Китае, где активно гастролирует и фактически стал национальным героем. В его честь даже воздвигли весьма специфический памятник в Шанхае, изображающий музыканта обнаженным, с аккордеоном и символическими жабрами. Более того, артист успел сняться в китайском кино.Певец заключил контракт с крупнейшей китайской компанией Синьгуан Гоцзи, которая продвигает его по всему китайскому медиапространству. Витаса регулярно можно увидеть на центральном телевидении Китая, в развлекательных шоу и музыкальных программах. Компания и спонсоры обеспечивают ему два полноценных турне по Китаю ежегодно и масштабную рекламу."Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — Китайской Народной Республикой, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты", — объясняет продюсер Витаса Сергей Пудовкин."Космический соловей" и "повелитель дельфинов" — такие поэтичные прозвища дали артисту китайские поклонники. В знак благодарности Витас записал песню "Made in China". Несмотря на грандиозный успех в Азии, певец не оставлял попыток покорить и США, хотя ни одна из них пока не увенчалась успехом.Музыкальные критики считают, что Витасу попросту нет смысла выступать в России, учитывая его популярность на Востоке. "Ну а зачем? В России население 150 млн человек, а в Китае — 1,5 млрд", — рассуждает продюсер Вадим Преображенский.Китайский особняк и концерты за €50KВпрочем, с Россией Витас связи не теряет: его иногда приглашают на гала-концерты, а за 50 тысяч евро (около 5 млн рублей) рублей певец готов выступить на частном мероприятии или корпоративе. В райдере артиста — 6 бутылок негазированной воды, легкий перекус, и нет ни грамма алкоголя.Витас не просто востребован в Китае, но и буквально обосновался там. У него есть собственный трехэтажный особняк недалеко от Шанхая — в экологически чистом районе с термальными источниками. Однако и о российской недвижимости он не забывает: у певца есть дом на Рублевке, от которого он не спешит отказываться. Известно также, что у Витаса два гражданства — российское и украинское. По данным СМИ, артист заявлял, что готов отказаться от украинского паспорта, если это потребуется.Что ж, кажется, "человек с жабрами" нашел свое место в мире — правда, не на российской эстраде, а на другом конце света, где его уникальный голос и эксцентричный образ оценили больше, чем на родине. Вопрос только в том, вернется ли когда-нибудь "инопланетный" певец к своим российским поклонникам, или китайский успех окончательно перевесит?

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, витас, кристина орбакайте