https://ria.ru/20250310/vengrija-2004117692.html

Сийярто назвал вступление Украины в Евросоюз опасным для всех

Сийярто назвал вступление Украины в Евросоюз опасным для всех - РИА Новости, 10.03.2025

Сийярто назвал вступление Украины в Евросоюз опасным для всех

Венгерское правительство по-прежнему считает вступление Украины в ЕС опасным для всех, но будет представлять высказанную в ходе опроса позицию своих граждан,... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:30:00+03:00

2025-03-10T15:30:00+03:00

2025-03-10T15:30:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Венгерское правительство по-прежнему считает вступление Украины в ЕС опасным для всех, но будет представлять высказанную в ходе опроса позицию своих граждан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Венгрия единственной из стран - членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита союза по ситуации на Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения. "Намерение ускорить вступление Украины в ЕС чрезвычайно опасно и для всего ЕС, и для Венгрии. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы венгерский народ мог высказать свое мнение по этому вопросу... И каково бы ни было мнение венгерского народа, венгерское правительство будет представлять эту позицию", - сказал Сийярто на пресс-конференции. По его словам, если раньше переговоры о евроинтеграции Украины в основном касались "технических вопросов", то сейчас уже могут начаться "переговоры по существу", и до их начала надо "дать венгерскому народу возможность высказаться".

https://ria.ru/20250228/orban-2002146181.html

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в мире, украина, венгрия, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз