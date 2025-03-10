Сийярто назвал вступление Украины в Евросоюз опасным для всех
Сийярто: Венгрия по-прежнему считает вступление Украины в ЕС опасным для всех
© AP Photo / Darko VojinovicПетер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 10 мар - РИА Новости. Венгерское правительство по-прежнему считает вступление Украины в ЕС опасным для всех, но будет представлять высказанную в ходе опроса позицию своих граждан, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Венгрия единственной из стран - членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита союза по ситуации на Украине. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что в стране будет проведен опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз, потому что считает, что сначала надо определиться с этим вопросом, а потом принимать решение о финансовой поддержке Украины со стороны объединения.
"Намерение ускорить вступление Украины в ЕС чрезвычайно опасно и для всего ЕС, и для Венгрии. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы венгерский народ мог высказать свое мнение по этому вопросу... И каково бы ни было мнение венгерского народа, венгерское правительство будет представлять эту позицию", - сказал Сийярто на пресс-конференции.
По его словам, если раньше переговоры о евроинтеграции Украины в основном касались "технических вопросов", то сейчас уже могут начаться "переговоры по существу", и до их начала надо "дать венгерскому народу возможность высказаться".
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