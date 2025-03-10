Рейтинг@Mail.ru
USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"* - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 10.03.2025 (обновлено: 16:08 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/usaid-2004114300.html
USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"*
USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"* - РИА Новости, 10.03.2025
USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"*
Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:14:00+03:00
2025-03-10T16:08:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
илон маск
агентство по международному развитию сша
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250188_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c83ee0e71854b273f1f8835c824b6e9.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно на территории РФ, спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами Запада, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.Они же ранее сообщили РИА Новости о готовящихся масштабных розысках членов украинских террористических организаций в России.Собеседник агентства указал на террористические группировки, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии и непосредственно на территории РФ."Эти организации спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые, в свою очередь, действовали по согласованию со спецслужбами западных стран", - сказал он.Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что американские власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам, но после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250225/ukraina-2001395366.html
https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html
https://ria.ru/20250310/usaid-2004055342.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250188_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_18002f5f54b2615e6e29a08e289dcc3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, илон маск, агентство по международному развитию сша, служба безопасности украины
В мире, Россия, США, Украина, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Служба безопасности Украины
USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"*

USAID спонсировало РДК и "Легион "Свобода России", подчинявшиеся СБУ

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно на территории РФ, спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами Запада, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.
Они же ранее сообщили РИА Новости о готовящихся масштабных розысках членов украинских террористических организаций в России.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
США вложили более $500 миллионов в создание прозападной Украины
25 февраля, 04:55
Собеседник агентства указал на террористические группировки, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии и непосредственно на территории РФ.
"Эти организации спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые, в свою очередь, действовали по согласованию со спецслужбами западных стран", - сказал он.
Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Машина цветных революций сломалась
4 февраля, 08:00
Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что американские власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам, но после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
США официально закрывают 83 процента программ USAID
Вчера, 12:05
 
В миреРоссияСШАУкраинаИлон МаскАгентство по международному развитию СШАСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала