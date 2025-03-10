https://ria.ru/20250310/usaid-2004114300.html

USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"*

USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"* - РИА Новости, 10.03.2025

USAID спонсировало РДК* и "Легион "Свобода России"*

Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:14:00+03:00

2025-03-10T15:14:00+03:00

2025-03-10T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии непосредственно на территории РФ, спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые согласовывали свои действия со спецслужбами Запада, сообщили РИА Новости источники в силовых структурах.Они же ранее сообщили РИА Новости о готовящихся масштабных розысках членов украинских террористических организаций в России.Собеседник агентства указал на террористические группировки, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ: "Русский добровольческий корпус"* и "Легион "Свобода России"*, чьи сторонники организуют диверсии и непосредственно на территории РФ."Эти организации спонсировались через уже ликвидированную организацию USAID и были подчинены СБУ и ГУР Украины, которые, в свою очередь, действовали по согласованию со спецслужбами западных стран", - сказал он.Ранее департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ.Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный президентом Дональдом Трампом исполняющим обязанности главы USAID, ранее заявил, что американские власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам, но после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.Агентство США по международному развитию ранее объявило, что весь его персонал по всему миру, нанятый напрямую, за рядом исключений будет отправлен в административный отпуск. Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250225/ukraina-2001395366.html

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

https://ria.ru/20250310/usaid-2004055342.html

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в мире, россия, сша, украина, илон маск, агентство по международному развитию сша, служба безопасности украины