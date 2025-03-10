США официально закрывают 83 процента программ USAID
Рубио: США после 6 недель анализа официально закрывают 83% программ USAID
© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.
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"После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединенных Штатов", - написал Рубио.
Он отметил, что оставшиеся около тысячи программ теперь должны осуществляться более эффективно под ведением госдепа.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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