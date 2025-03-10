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США официально закрывают 83 процента программ USAID - РИА Новости, 10.03.2025
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12:05 10.03.2025 (обновлено: 12:23 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/usaid-2004055342.html
США официально закрывают 83 процента программ USAID
США официально закрывают 83 процента программ USAID - РИА Новости, 10.03.2025
США официально закрывают 83 процента программ USAID
США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), они тратили десятки миллиардов долларов на... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T12:05:00+03:00
2025-03-10T12:23:00+03:00
сша
агентство по международному развитию сша
в мире
марко рубио
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.&quot;После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединенных Штатов&quot;, - написал Рубио.Он отметил, что оставшиеся около тысячи программ теперь должны осуществляться более эффективно под ведением госдепа.Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
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сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марко рубио
США, Агентство по международному развитию США, В мире, Марко Рубио
США официально закрывают 83 процента программ USAID

Рубио: США после 6 недель анализа официально закрывают 83% программ USAID

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X.
«

"После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединенных Штатов", - написал Рубио.

Он отметил, что оставшиеся около тысячи программ теперь должны осуществляться более эффективно под ведением госдепа.
Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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