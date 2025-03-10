https://ria.ru/20250310/usaid-2004055342.html

США официально закрывают 83 процента программ USAID

США официально закрывают 83 процента программ USAID - РИА Новости, 10.03.2025

США официально закрывают 83 процента программ USAID

США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), они тратили десятки миллиардов долларов на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T12:05:00+03:00

2025-03-10T12:05:00+03:00

2025-03-10T12:23:00+03:00

сша

агентство по международному развитию сша

в мире

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250232_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_ee938d2e060d9a3e46d8fc4f311f19e4.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. США после шести недель пересмотра официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), они тратили десятки миллиардов долларов на цели, не отвечающие интересам США, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X."После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не отвечал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединенных Штатов", - написал Рубио.Он отметил, что оставшиеся около тысячи программ теперь должны осуществляться более эффективно под ведением госдепа.Ранее сообщалось, что департамент эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемый миллиардером Илоном Маском, сосредоточил усилия на ликвидации USAID. Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". В отдельной публикации в соцсети X он заявил, что агентство является "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку". Президент США Дональд Трамп назначил госсекретаря Марко Рубио исполняющим обязанности главы USAID, а тот уведомил конгресс о пересмотре иностранной помощи, выделяемой агентством.

https://ria.ru/20250204/usaid-1997184964.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, агентство по международному развитию сша, в мире, марко рубио