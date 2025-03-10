https://ria.ru/20250310/ulyukaev-2004009095.html

Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости - РИА Новости, 10.03.2025

Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T09:38:00+03:00

2025-03-10T09:38:00+03:00

2025-03-10T11:18:00+03:00

улюкаев

башнефть

роснефть

алексей улюкаев

игорь сечин

москва

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153271/09/1532710949_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_1a716f1f7cd456e6b5b9141c53a67997.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.Никулинский райсуд сегодня должен был рассмотреть просьбу Улюкаева о снятии судимости."В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости", - сообщили в суде.Ни сам Улюкаев, ни его адвокат в суд не явились. В итоге суд прекратил производство по ходатайству."Ходатайство о снятии судимости вернуть заявителю", - огласил решение судья.Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации. Улюкаев вышел на свободу по УДО в мае 2022 года.

https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html

https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

улюкаев, башнефть, роснефть, алексей улюкаев, игорь сечин, москва, россия, происшествия