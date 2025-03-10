https://ria.ru/20250310/ulyukaev-2004009095.html
Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости - РИА Новости, 10.03.2025
Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T09:38:00+03:00
2025-03-10T09:38:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.Никулинский райсуд сегодня должен был рассмотреть просьбу Улюкаева о снятии судимости."В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости", - сообщили в суде.Ни сам Улюкаев, ни его адвокат в суд не явились. В итоге суд прекратил производство по ходатайству."Ходатайство о снятии судимости вернуть заявителю", - огласил решение судья.Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации. Улюкаев вышел на свободу по УДО в мае 2022 года.
https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html
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улюкаев, башнефть, роснефть, алексей улюкаев, игорь сечин, москва, россия, происшествия
Улюкаев, Башнефть, Роснефть, Алексей Улюкаев, Игорь Сечин, Москва, Россия, Происшествия
Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Экс-министр Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев отозвал ходатайство о снятии с него судимости, сообщили РИА Новости в Никулинском суде Москвы.
Никулинский райсуд сегодня должен был рассмотреть просьбу Улюкаева
о снятии судимости.
"В суд поступило ходатайство адвоката, поданное по согласованию с Улюкаевым, об отзыве ходатайства о снятии судимости", - сообщили в суде.
Ни сам Улюкаев, ни его адвокат в суд не явились. В итоге суд прекратил производство по ходатайству.
"Ходатайство о снятии судимости вернуть заявителю", - огласил решение судья.
Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений.
Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки.
В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти
" Игоря Сечина
. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти
" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации. Улюкаев вышел на свободу по УДО в мае 2022 года.