https://ria.ru/20250310/ulyukaev-2003976396.html

Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева

Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева - РИА Новости, 10.03.2025

Суд рассмотрит вопрос о снятии судимости с Улюкаева

Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T00:26:00+03:00

2025-03-10T00:26:00+03:00

2025-03-10T05:55:00+03:00

москва

игорь сечин

роснефть

башнефть

алексей улюкаев

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о снятии судимости с экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, осужденного за взяточничество, сообщили РИА Новости в суде. "Заседание назначено на 9.30", - сказали в суде. Согласно законодательству, суд может снять судимость, если осужденный вел себя безупречно и погасил вред. После этого человек считается несудимым и на него больше не накладывается никаких ограничений. Судимые не могут работать в сфере образования, на госслужбе, в адвокатуре, частными детективами, приобрести оружие, могут возникнуть сложности при усыновлении детей или оформлении опеки. Назначенный судом восьмилетний срок Улюкаев уже отбыл, на свободу он вышел по УДО в мае 2022 года. В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считал себя жертвой провокации.

https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html

https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, игорь сечин, роснефть, башнефть, алексей улюкаев