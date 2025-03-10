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Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского
Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского
Запад закрывает глаза на диктатуру Владимира Зеленского, хотя критикует Венгрию и Польшу, пишет American Thinker. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T19:35:00+03:00
2025-03-10T19:35:00+03:00
2025-03-10T21:41:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Запад закрывает глаза на диктатуру Владимира Зеленского, хотя критикует Венгрию и Польшу, пишет American Thinker."Двойные стандарты Запада очевидны. ЕС регулярно читает мораль и пеняет Венгрии и Польше за якобы “отступление от демократии”, но при этом выдает карт-бланш Украине на то, чтобы отменять выборы и сажать за решетку несогласных", — говорится в тексте.Автор статьи напоминает, что киевский режим объявил несколько оппозиционных партий вне закона, подавлял прессу, травил церковь и расправлялся с неугодными."Зеленский подстелил себе соломки: никто из соперников, кто мог бы бросить ему вызов, в управлении страной не участвует", — отмечается в материале.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004164050.html
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В мире, Венгрия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Польша, Евросоюз, Дональд Трамп
Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского
AT: Запад из-за двойных стандартов допускает диктатуру Зеленского