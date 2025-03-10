https://ria.ru/20250310/ukraine-2004174442.html

Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского

Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025

Запад уличили в двойных стандартах из-за действий Зеленского

Запад закрывает глаза на диктатуру Владимира Зеленского, хотя критикует Венгрию и Польшу, пишет American Thinker. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T19:35:00+03:00

2025-03-10T19:35:00+03:00

2025-03-10T21:41:00+03:00

в мире

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владимир путин

владимир зеленский

верховная рада украины

польша

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Запад закрывает глаза на диктатуру Владимира Зеленского, хотя критикует Венгрию и Польшу, пишет American Thinker."Двойные стандарты Запада очевидны. ЕС регулярно читает мораль и пеняет Венгрии и Польше за якобы “отступление от демократии”, но при этом выдает карт-бланш Украине на то, чтобы отменять выборы и сажать за решетку несогласных", — говорится в тексте.Автор статьи напоминает, что киевский режим объявил несколько оппозиционных партий вне закона, подавлял прессу, травил церковь и расправлялся с неугодными."Зеленский подстелил себе соломки: никто из соперников, кто мог бы бросить ему вызов, в управлении страной не участвует", — отмечается в материале.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Как отмечал российский лидер Владимир Путин, единственной легитимной властью на Украине теперь остались Верховная рада и ее спикер.Президент США Дональд Трамп выступил ранее с серией разгромных заявлений в адрес Зеленского. Среди прочего хозяин Белого дома назвал его диктатором и обвинил в отказе проводить выборы. По его мнению, глава киевского режима хочет продолжать боевые действия, чтобы сохранить источник обогащения.

https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004164050.html

https://ria.ru/20250310/ukraine-2004141433.html

венгрия

украина

польша

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в мире, венгрия, украина, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, польша, евросоюз, дональд трамп