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В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 10.03.2025
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22:18 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004196160.html
В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону
В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 10.03.2025
В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона об установлении памятника в Киеве первому президенту США Джорджу Вашингтону, соответствующий... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:18:00+03:00
2025-03-10T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона об установлении памятника в Киеве первому президенту США Джорджу Вашингтону, соответствующий документ появился на сайте парламента. "Проект постановления об установлении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве", - говорится в тексте документа. Вашингтон — американский военный офицер и государственный деятель. Возглавил континентальную армию во время войны за независимость США и был первым президентом Соединённых Штатов.
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в мире, киев, сша, украина, джордж вашингтон, верховная рада украины
В мире, Киев, США, Украина, Джордж Вашингтон, Верховная Рада Украины
В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону

В Раде предложили установить в Киеве памятник 1-му президенту США Вашингтону

© www.wikipedia.orgПервый президент США Джордж Вашингтон
Первый президент США Джордж Вашингтон - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© www.wikipedia.org
Первый президент США Джордж Вашингтон
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона об установлении памятника в Киеве первому президенту США Джорджу Вашингтону, соответствующий документ появился на сайте парламента.
"Проект постановления об установлении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве", - говорится в тексте документа.
Вашингтон — американский военный офицер и государственный деятель. Возглавил континентальную армию во время войны за независимость США и был первым президентом Соединённых Штатов.
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Вчера, 20:42
 
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