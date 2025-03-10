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В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону
В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону - РИА Новости, 10.03.2025
В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону
Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона об установлении памятника в Киеве первому президенту США Джорджу Вашингтону, соответствующий... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T22:18:00+03:00
2025-03-10T22:18:00+03:00
2025-03-10T22:18:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали проект закона об установлении памятника в Киеве первому президенту США Джорджу Вашингтону, соответствующий документ появился на сайте парламента. "Проект постановления об установлении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве", - говорится в тексте документа. Вашингтон — американский военный офицер и государственный деятель. Возглавил континентальную армию во время войны за независимость США и был первым президентом Соединённых Штатов.
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В Киеве предложили установить памятник Джорджу Вашингтону
В Раде предложили установить в Киеве памятник 1-му президенту США Вашингтону