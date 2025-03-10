https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html

Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву

Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву - РИА Новости, 10.03.2025

Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву

Предстоящая встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии сыграет ключевую роль в судьбе ранее приостановленной американской помощи Киеву, заявил в... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T20:58:00+03:00

2025-03-10T20:58:00+03:00

2025-03-10T22:26:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Предстоящая встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии сыграет ключевую роль в судьбе ранее приостановленной американской помощи Киеву, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Я думаю, что идея паузы в помощи - в широком смысле это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет иметь ключевое значение для этого", - заявил Рубио журналистам по пути в Саудовскую Аравию, его слова передает телеканал CNN. Ранее агентство Рейтер, со ссылкой на двух американских чиновников, сообщило, что американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.

https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html

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сша

саудовская аравия

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в мире, сша, саудовская аравия, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский