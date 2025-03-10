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Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву - РИА Новости, 10.03.2025
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20:58 10.03.2025 (обновлено: 22:26 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004188229.html
Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву
Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву - РИА Новости, 10.03.2025
Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву
Предстоящая встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии сыграет ключевую роль в судьбе ранее приостановленной американской помощи Киеву, заявил в... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:58:00+03:00
2025-03-10T22:26:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
украина
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Предстоящая встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии сыграет ключевую роль в судьбе ранее приостановленной американской помощи Киеву, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио. Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии. "Я думаю, что идея паузы в помощи - в широком смысле это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет иметь ключевое значение для этого", - заявил Рубио журналистам по пути в Саудовскую Аравию, его слова передает телеканал CNN. Ранее агентство Рейтер, со ссылкой на двух американских чиновников, сообщило, что американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире". Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html
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в мире, сша, саудовская аравия, украина, марко рубио, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Саудовская Аравия, Украина, Марко Рубио, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Рубио назвал встречу США и Украины ключевой в судьбе помощи Киеву

Рубио: встреча в Саудовской Аравии сыграет ключевую роль в судьбе помощи Украине

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Предстоящая встреча между США и Украиной в Саудовской Аравии сыграет ключевую роль в судьбе ранее приостановленной американской помощи Киеву, заявил в понедельник госсекретарь США Марко Рубио.
Белый дом ранее подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Захарова ответила на вопрос о переговорах России и США в Саудовской Аравии
Вчера, 12:38
«
"Я думаю, что идея паузы в помощи - в широком смысле это то, что, я надеюсь, мы сможем решить. Очевидно, что то, что произойдет завтра, будет иметь ключевое значение для этого", - заявил Рубио журналистам по пути в Саудовскую Аравию, его слова передает телеканал CNN.
Ранее агентство Рейтер, со ссылкой на двух американских чиновников, сообщило, что американская делегация на встрече в Саудовской Аравии намерена выяснить, готова ли Украина пойти "на материальные уступки" России. Один из источников агентства подчеркнул, что США хотят увидеть заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире".
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Владимир Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, как передавали СМИ, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Трамп сделал заявление о переговорах США и Украины в Саудовской Аравии
Вчера, 09:52
 
В миреСШАСаудовская АравияУкраинаМарко РубиоДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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