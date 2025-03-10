СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии
CNN: администрация Трампа проведет раздельные контакты с РФ и Украиной в Джидде
© Getty Images / Mattia Ozbot - InterВид старого города в Саудовской Аравии
© Getty Images / Mattia Ozbot - Inter
Вид старого города в Саудовской Аравии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской Аравии, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный правительственный источник.
По его данным, в Джидде запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с украинской стороной. Ожидается, что с российскими представителями также состоятся отдельные контакты, но на каком уровне, источник не уточняет.
Телеканал отмечает, что встречи пройдут на фоне попыток Трампа добиться урегулирования конфликта, а также в свете его недавней резонансной перепалки в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. CNN напоминает, что США приостановили военную помощь Киеву и ограничили обмен разведданными, стремясь вынудить украинские власти к переговорам с Москвой без дополнительных обязательств со стороны Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы планируют провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на текущей неделе не запланирован.