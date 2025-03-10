https://ria.ru/20250310/ukraina-2004180318.html

СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии

СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025

СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии

Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской... РИА Новости, 10.03.2025

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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской Аравии, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный правительственный источник. По его данным, в Джидде запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с украинской стороной. Ожидается, что с российскими представителями также состоятся отдельные контакты, но на каком уровне, источник не уточняет. Телеканал отмечает, что встречи пройдут на фоне попыток Трампа добиться урегулирования конфликта, а также в свете его недавней резонансной перепалки в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. CNN напоминает, что США приостановили военную помощь Киеву и ограничили обмен разведданными, стремясь вынудить украинские власти к переговорам с Москвой без дополнительных обязательств со стороны Вашингтона.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы планируют провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на текущей неделе не запланирован.

https://ria.ru/20250310/peregovory-2004181349.html

https://ria.ru/20250310/peregovory-2004065391.html

сша

саудовская аравия

джидда

россия

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в мире, сша, саудовская аравия, джидда, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, россия