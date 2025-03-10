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СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
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20:02 10.03.2025 (обновлено: 20:40 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004180318.html
СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии
СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии - РИА Новости, 10.03.2025
СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии
Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T20:02:00+03:00
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в мире
сша
саудовская аравия
джидда
дональд трамп
марко рубио
майк уолтц
россия
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской Аравии, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный правительственный источник. По его данным, в Джидде запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с украинской стороной. Ожидается, что с российскими представителями также состоятся отдельные контакты, но на каком уровне, источник не уточняет. Телеканал отмечает, что встречи пройдут на фоне попыток Трампа добиться урегулирования конфликта, а также в свете его недавней резонансной перепалки в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. CNN напоминает, что США приостановили военную помощь Киеву и ограничили обмен разведданными, стремясь вынудить украинские власти к переговорам с Москвой без дополнительных обязательств со стороны Вашингтона.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы планируют провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на текущей неделе не запланирован.
https://ria.ru/20250310/peregovory-2004181349.html
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сша
саудовская аравия
джидда
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в мире, сша, саудовская аравия, джидда, дональд трамп, марко рубио, майк уолтц, россия
В мире, США, Саудовская Аравия, Джидда, Дональд Трамп, Марко Рубио, Майк Уолтц, Россия
СМИ: представители США встретятся с Россией и Украиной в Саудовской Аравии

CNN: администрация Трампа проведет раздельные контакты с РФ и Украиной в Джидде

© Getty Images / Mattia Ozbot - InterВид старого города в Саудовской Аравии
Вид старого города в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Getty Images / Mattia Ozbot - Inter
Вид старого города в Саудовской Аравии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мар – РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской Аравии, утверждает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный правительственный источник.
По его данным, в Джидде запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с украинской стороной. Ожидается, что с российскими представителями также состоятся отдельные контакты, но на каком уровне, источник не уточняет.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Глава МИД Польши и спецпосланник Трампа обсудили переговоры по Украине
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Телеканал отмечает, что встречи пройдут на фоне попыток Трампа добиться урегулирования конфликта, а также в свете его недавней резонансной перепалки в Овальном кабинете с Владимиром Зеленским. CNN напоминает, что США приостановили военную помощь Киеву и ограничили обмен разведданными, стремясь вынудить украинские власти к переговорам с Москвой без дополнительных обязательств со стороны Вашингтона.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее опроверг сообщения о том, что Москва и Вашингтон якобы планируют провести переговоры в Саудовской Аравии на этой неделе. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на текущей неделе не запланирован.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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В миреСШАСаудовская АравияДжиддаДональд ТрампМарко РубиоМайк УолтцРоссия
 
 
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