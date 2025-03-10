На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли
Минагрополитики Украины запустило электронную систему для переработки конопли
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава министерства Виталий Коваль в Telegram-канале.
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"Запускаем электронную систему "е-Конопля" - еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе", - говорится в сообщении Коваля.
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Как сообщает Коваль, в электронной системе предусмотрена интеграция с государственными реестрами. Система создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и "вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли", добавил министр.
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу.
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