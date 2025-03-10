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На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли - РИА Новости, 10.03.2025
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18:13 10.03.2025 (обновлено: 18:42 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004161349.html
На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли
На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли - РИА Новости, 10.03.2025
На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли
Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава министерства Виталий Коваль в Telegram-канале. &quot;Запускаем электронную систему &quot;е-Конопля&quot; - еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе&quot;, - говорится в сообщении Коваля.Как сообщает Коваль, в электронной системе предусмотрена интеграция с государственными реестрами. Система создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и "вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли", добавил министр. Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу.
https://ria.ru/20241010/mordoviya-1977481357.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине запустили электронную систему для облегчения выращивания конопли

Минагрополитики Украины запустило электронную систему для переработки конопли

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Министерство аграрной политики Украины запустило электронную систему для облегчения выращивания и переработки промышленной конопли, сообщил в понедельник глава министерства Виталий Коваль в Telegram-канале.
«

"Запускаем электронную систему "е-Конопля" - еще один шаг к прозрачному и открытому аграрному рынку! С 10 марта 2025 года юридические лица, занимающиеся выращиванием и переработкой промышленной конопли, смогут работать в удобной цифровой системе", - говорится в сообщении Коваля.

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Как сообщает Коваль, в электронной системе предусмотрена интеграция с государственными реестрами. Система создана, чтобы поддержать бизнес, снизить коррупционные риски и "вернуть Украине лидерство в сфере промышленной конопли", добавил министр.
Владимир Зеленский инициировал тему легализации медицинского каннабиса еще в 2020 году, когда являлся кандидатом в президенты. Позднее соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной раде. В июле 2021 года депутаты провалили голосование по законопроекту. В июне 2022 года кабмин страны принял решение разрешить использование марихуаны в медицинских и научных целях. В феврале 2024 года закон о легализации медицинского каннабиса на Украине вступил в силу.
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