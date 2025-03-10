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"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 10.03.2025 (обновлено: 20:16 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004157606.html
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве - РИА Новости, 10.03.2025
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве
Киевская власть пытается максимально ограбить население Украины перед побегом, заявил в Telegram находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:48:00+03:00
2025-03-10T20:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевская власть пытается максимально ограбить население Украины перед побегом, заявил в Telegram находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. &lt;…&gt; А пока люди прячут голову в плечи, крысы доедают то, что осталось перед побегом", — отметил он.По словам депутата, окружение главы киевского режима также от него не отстает, но для подготовки необходимо время. Поэтому, считает Дубинский, они будут всячески затягивать процесс мирного урегулирования конфликта.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве

Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовится к побегу

© AP Photo / Felipe DanaПрохожие в центре Киева
Прохожие в центре Киева - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Прохожие в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевская власть пытается максимально ограбить население Украины перед побегом, заявил в Telegram находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. <…> А пока люди прячут голову в плечи, крысы доедают то, что осталось перед побегом", — отметил он.
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По словам депутата, окружение главы киевского режима также от него не отстает, но для подготовки необходимо время. Поэтому, считает Дубинский, они будут всячески затягивать процесс мирного урегулирования конфликта.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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