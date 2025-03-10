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"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве - РИА Новости, 10.03.2025
"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве
Киевская власть пытается максимально ограбить население Украины перед побегом, заявил в Telegram находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:48:00+03:00
2025-03-10T17:48:00+03:00
2025-03-10T20:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Киевская власть пытается максимально ограбить население Украины перед побегом, заявил в Telegram находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский."Зеленский дезориентирован и озабочен только своими бабками, которые бегает перепрятывать по всему миру. <…> А пока люди прячут голову в плечи, крысы доедают то, что осталось перед побегом", — отметил он.По словам депутата, окружение главы киевского режима также от него не отстает, но для подготовки необходимо время. Поэтому, считает Дубинский, они будут всячески затягивать процесс мирного урегулирования конфликта.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения.
https://ria.ru/20250310/ssha-2004138516.html
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"Крысы доедают": в Раде рассказали о ситуации в Киеве
Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовится к побегу