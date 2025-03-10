В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского
Дмитрука удивило, что не Зеленский, а Трамп пытается остановить гибель украинцев
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутата Верховной рады Артема Дмитрука удивило, что не Владимир Зеленский пытается остановить истребление украинцев, а президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что ГЕНОЦИД украинского народа пытается остановить Американец", — говорится в публикации.
"Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что ГЕНОЦИД украинского народа пытается остановить Американец", — говорится в публикации.
Так депутат отреагировал на новость издания Bild, что Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Зеленский не подаст в отставку.
Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, глава Белого дома хочет увидеть готовность Киева к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, глава Белого дома хочет увидеть готовность Киева к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта.
Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.
В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.