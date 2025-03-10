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В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004145682.html
В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского
В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025
В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского
Депутата Верховной рады Артема Дмитрука удивило, что не Владимир Зеленский пытается остановить истребление украинцев, а президент США Дональд Трамп. Об этом он... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T17:05:00+03:00
2025-03-10T17:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутата Верховной рады Артема Дмитрука удивило, что не Владимир Зеленский пытается остановить истребление украинцев, а президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Telegram-канале."Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что ГЕНОЦИД украинского народа пытается остановить Американец", — говорится в публикации. Так депутат отреагировал на новость издания Bild, что Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Зеленский не подаст в отставку. Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, глава Белого дома хочет увидеть готовность Киева к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта. Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского

Дмитрука удивило, что не Зеленский, а Трамп пытается остановить гибель украинцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутата Верховной рады Артема Дмитрука удивило, что не Владимир Зеленский пытается остановить истребление украинцев, а президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Telegram-канале.

"Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что ГЕНОЦИД украинского народа пытается остановить Американец", — говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
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Так депутат отреагировал на новость издания Bild, что Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Зеленский не подаст в отставку.

Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, глава Белого дома хочет увидеть готовность Киева к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта.

Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину.

В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
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