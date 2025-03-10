https://ria.ru/20250310/ukraina-2004145682.html

В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского

В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского - РИА Новости, 10.03.2025

В Раде обратили внимание на парадоксальность ситуации вокруг Зеленского

Депутата Верховной рады Артема Дмитрука удивило, что не Владимир Зеленский пытается остановить истребление украинцев, а президент США Дональд Трамп. Об этом он... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T17:05:00+03:00

2025-03-10T17:05:00+03:00

2025-03-10T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутата Верховной рады Артема Дмитрука удивило, что не Владимир Зеленский пытается остановить истребление украинцев, а президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в Telegram-канале."Вообще, конечно, ужас ситуации в том, что ГЕНОЦИД украинского народа пытается остановить Американец", — говорится в публикации. Так депутат отреагировал на новость издания Bild, что Трамп не возобновит поставки оружия Украине до тех пор, пока Зеленский не подаст в отставку. Накануне телеканал NBC сообщал, что для возобновления поставок оружия, глава Белого дома хочет увидеть готовность Киева к мирному урегулированию и компромиссам для завершения конфликта. Министерство обороны США сообщило РИА Новости на прошлой неделе, что ведомство получило приказ приостановить всю помощь Украине. Представитель Пентагона отметил, что решение о паузе в поставках вооружений относится в том числе к тому оружию, которое находилось в пути на Украину. В свою очередь, газета Financial Times сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что Министерство обороны США не готово комментировать сообщения об остановке предоставления разведданных Украине.

https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский