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На Украине командир части безосновательно начислил подчиненным доплаты

На Украине командир части безосновательно начислил подчиненным доплаты - РИА Новости, 10.03.2025

На Украине командир части безосновательно начислил подчиненным доплаты

Командир одной из военных частей Киевской области безосновательно начислил подчиненным, не участвовавшим в боевых действиях, около 7 миллионов гривен (около 170 РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:59:00+03:00

2025-03-10T14:59:00+03:00

2025-03-10T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Командир одной из военных частей Киевской области безосновательно начислил подчиненным, не участвовавшим в боевых действиях, около 7 миллионов гривен (около 170 тысяч долларов) дополнительных выплат, сообщили в Telegram-канале госбюро расследований (ГБР) Украины. "Работники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области, который допустил безосновательное начисление подчиненным почти 7 миллионов гривен боевых доплат", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, командир не перепроверял основания для начисления боевых выплат. Ему предъявлено обвинение в халатном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

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