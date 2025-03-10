https://ria.ru/20250310/ukraina-2004088029.html

На Украине заявили о разработке аналога Storm Shadow

На Украине заявили о разработке аналога Storm Shadow - РИА Новости, 10.03.2025

На Украине заявили о разработке аналога Storm Shadow

Газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика утверждает, что Украина уже в этом году может разработать аналог... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:03:00+03:00

2025-03-10T14:03:00+03:00

2025-03-10T14:03:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Газета Times со ссылкой на командира подразделения операторов дронов ВСУ Валерия Боровика утверждает, что Украина уже в этом году может разработать аналог крылатых ракет британского производства Storm Shadow. В декабре 2024 года журнал Economist утверждал, что Украина ведёт разработку ракеты, которая будет способна долететь до Москвы. Отмечалось, что на данный момент на Украине разрабатывается более 10 проектов ракет, среди которых - ракета "Трембита". Согласно Economist, базовая "Трембита" развивает скорость до 400 км/ч, а дальность её полёта составляет 200 километров. Как отмечает издание, некоторые на Украине полагают, что она сможет произвести аналог иностранного вооружения дальнего радиуса действия уже в 2025 году. "Я думаю, что скоро, возможно, в этом году мы увидим аналог Storm Shadow", - заявил Боровик. Storm Shadow разработана совместно Францией и Великобританией (во Франции получила наименование SCALP и производится концерном MBDA). Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow (дальность поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модификации) в мае 2023 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241121/kreml-1984986069.html

https://ria.ru/20241224/raketa-1990915415.html

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украина, россия, великобритания, сергей лавров, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире