На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США
The Economist: Киев не получит второй шанс в случае провала переговоров с США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist.
"Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс", — говорится в публикации.
"Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс", — говорится в публикации.
Украинский чиновник, которого цитирует издание, отметил, что в случае провала переговоров, США навяжут Украине то, что решат они и Россия.
Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.
Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.
Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.