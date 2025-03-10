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На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США

На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США - РИА Новости, 10.03.2025

На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США

В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist. "Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T08:48:00+03:00

2025-03-10T08:48:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist. "Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс", — говорится в публикации.Украинский чиновник, которого цитирует издание, отметил, что в случае провала переговоров, США навяжут Украине то, что решат они и Россия.Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html

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