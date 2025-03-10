Рейтинг@Mail.ru
На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США - РИА Новости, 10.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:48 10.03.2025 (обновлено: 11:32 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ukraina-2004002637.html
На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США
На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США - РИА Новости, 10.03.2025
На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США
В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist. "Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T08:48:00+03:00
2025-03-10T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist. "Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс", — говорится в публикации.Украинский чиновник, которого цитирует издание, отметил, что в случае провала переговоров, США навяжут Украине то, что решат они и Россия.Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250310/mask-2004004870.html
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2004037159.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
На Западе серьезно предупредили Украину перед переговорами с США

The Economist: Киев не получит второй шанс в случае провала переговоров с США

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. В случае провала переговоров с США, Украина вряд ли уже сможет что-то исправить, пишет The Economist.

"Ставки на вторничных переговорах не могут быть выше. Если они провалятся, Украина вряд ли получит еще один шанс", — говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Маск сделал жесткое заявление об украинской элите
Вчера, 09:09
Украинский чиновник, которого цитирует издание, отметил, что в случае провала переговоров, США навяжут Украине то, что решат они и Россия.

Газета Financial Times писала, что Украина в Саудовской Аравии будет пытаться уговорить США возобновить разведывательную и военную поддержку.

Белый дом подтвердил, что консультации с обеими сторонами конфликта продолжаются, а новая встреча по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
На Западе выступили с радикальным призывом после заявления Зеленского
Вчера, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала