https://ria.ru/20250310/ukraina-2003989419.html

На Украине раскрылись врата ада, заявил советник патриарха

На Украине раскрылись врата ада, заявил советник патриарха - РИА Новости, 10.03.2025

На Украине раскрылись врата ада, заявил советник патриарха

На Украине распахнулись врата ада - украинские власти хотят вскрыть мощи Киево-Печерских святых, подражая "богоборцам в СССР", но современных украинских... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T05:15:00+03:00

2025-03-10T05:15:00+03:00

2025-03-10T05:15:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. На Украине распахнулись врата ада - украинские власти хотят вскрыть мощи Киево-Печерских святых, подражая "богоборцам в СССР", но современных украинских гонителей Церкви ждет злая учесть, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее стало известно, что министерство культуры Украины создало комиссию по проверке мощей святых Киево-Печерской лавры, находящихся в пещерах монастыря, при этом сведения о работе комиссии и результатах проверки будут засекречены. Позже председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил об опасениях, что мощи в Киево-Печерской лавре разграбят под видом их проверки. "Безумные богоборцы, властвующие ныне в издревле славном городе Киеве, матери градов русских, явились жалкими подражателями бесовской злобы безбожных правителей СССР столетней давности. Они надеются при помощи новой кампании по "вскрытию мощей" унизить Церковь Христову, а может быть и цинично поживиться вековым достоянием Святой Руси. Ничего у них не выйдет. Церковь непобедима, не одолеют ее "врата ада", широко распахнувшиеся ныне на Украине. Так обещал Христос. А вот себе гонители православного монашества готовят злую участь. Бог им судья", - сказал отец Николай Балашов. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. В сентябре 2024 года в стране вступил в силу принятый украинским парламентом и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Также украинское государство пытается выселить монахов старейшего на Руси монастыря - Киево-Печерской лавры. Монастырь был изъят у Церкви в 1919 году, в 1924 храмы лавры передали обновленцам (раскальникам), в 1930 году монастырь закрыли. Во время Великой Отечественной войны небольшому количеству монахов позволили вернуться в обитель. При Хрущеве, во время второй волны гонений на Церковь, власти обвинили монахов в нарушении арендно-охранного договора и под предлогом срочных аварийно-реставрационных работ в 1961 году закрыли монастырь. В период с 1988 по 1990 годы еще советская власть вернула в пользование Церкви множество монастырских строений и реликвий, процесс передачи продолжался и в независимой Украине. Однако при президентстве Владимира Зеленского минкультуры Украины разорвало договор аренды помещений с монастырем, от монахов потребовали покинуть лавру в марте 2023 года. В УПЦ назвали односторонний разрыв договора незаконным и подали в суд. Разбирательство по делу продолжается, тем не менее украинское государство в лице национального заповедника "Киево-Печерская лавра" отобрало у монахов множество корпусов монастыря, запретило духовенству УПЦ служить в самых больших храмах лавры, предоставило их для "богослужений" раскольников из ПЦУ и светских мероприятий, а также собирается "провести ревизию" мощей святых, которые веками находятся в лаврских пещерах.

https://ria.ru/20250308/ukraina-2003839747.html

https://ria.ru/20250103/rossiya-1992423908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, ссср, николай балашов, владимир зеленский, владимир легойда, московский патриархат, служба безопасности украины, в мире, религия