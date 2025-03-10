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На Западе раскрыли, почему Европа и Украина не хотят мира
На Западе раскрыли, почему Европа и Украина не хотят мира - РИА Новости, 10.03.2025
На Западе раскрыли, почему Европа и Украина не хотят мира
Европа будет поддерживать Украину до конца, так как на кону личные интересы политиков в ЕС и их окружения, заявил профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Европа будет поддерживать Украину до конца, так как на кону личные интересы политиков в ЕС и их окружения, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на Youtube."Зеленский ни при каких условиях не пойдет на условия, предложенные Россией и США, ведь тогда ему придется признать новые территории России и нейтральный статус Украины. Это неизбежно, но он не уступит. Значит, эти условия примет кто-то другой. <…> Европейские лидеры не хотят заканчивать конфликт, потому что они повязаны с Киевом <…> Если Украина проиграет, то на карьере этих политиков будет останется черное пятно поражения в войне, которую они сами и развязали", — заключил Миршаймер.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в минувшее воскресенье заявил, что Вашингтон не может добиться от Киева понимания, на какие уступки тот готов ради мирного урегулирования, но отказ от некоторых территорий, по его словам, очевиден.Ранее глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к честному диалогу по урегулированию украинского конфликта с учетом всех его первопричин.
https://ria.ru/20250310/zelenskiy-2003978560.html
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в мире, украина, европа, россия, джон миршаймер, сергей лавров, евросоюз
В мире, Украина, Европа, Россия, Джон Миршаймер, Сергей Лавров, Евросоюз
На Западе раскрыли, почему Европа и Украина не хотят мира
Аналитик Миршаймер: у европейских политиков есть личные интересы на Украине