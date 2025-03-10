https://ria.ru/20250310/ukraina-2003983063.html

ЕС стал основным поставщиком оружия на Украину, заявил Рогов

ЕС стал основным поставщиком оружия на Украину, заявил Рогов - РИА Новости, 10.03.2025

ЕС стал основным поставщиком оружия на Украину, заявил Рогов

Западноевропейские страны стали основным поставщиком оружия на Украину, после того, как военная помощь была приостановлена со стороны США, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T02:15:00+03:00

2025-03-10T02:15:00+03:00

2025-03-10T02:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Западноевропейские страны стали основным поставщиком оружия на Украину, после того, как военная помощь была приостановлена со стороны США, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поставки оружия режиму Зеленского продолжаются. Сейчас западноевропейские страны, взявшие курс на продолжение антироссийской политики, пытаются заместить поставленные на паузу поставки из США. Они на сегодня стали основным поставщиком оружия на Украину", - сказал Рогов. По его словам, поставки оружия идут как железнодорожным, так и грузовым автотранспортом. "По-прежнему задействуется в качестве основного логистического хаба польский город Жешув, куда, в том числе, прилетают самолеты с вооружением из Британии", - сказал Рогов. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250309/evropa-2003838203.html

https://ria.ru/20250308/evropa-2003717139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сша, владимир рогов, дональд трамп, сергей лавров, нато, евросоюз