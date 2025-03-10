https://ria.ru/20250310/ukraina-2003979555.html

США в Эр-Рияде хотят выяснить готовность Украины к уступкам, пишут СМИ

США в Эр-Рияде хотят выяснить готовность Украины к уступкам, пишут СМИ - РИА Новости, 10.03.2025

США в Эр-Рияде хотят выяснить готовность Украины к уступкам, пишут СМИ

Делегация США на встрече в Саудовской Аравии планирует выяснить, готов ли Киев к материальным уступкам в пользу Москвы, передает Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T01:16:00+03:00

2025-03-10T01:16:00+03:00

2025-03-10T06:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Делегация США на встрече в Саудовской Аравии планирует выяснить, готов ли Киев к материальным уступкам в пользу Москвы, передает Reuters со ссылкой на американских чиновников.Белый дом ранее сообщил о поддержании контактов с обеими сторонами конфликта. Новая встреча с украинскими представителями по вопросам мирного урегулирования запланирована на этой неделе в Саудовской Аравии, подчеркнули в администрации."Американская делегация планирует использовать встречу с украинской делегацией в Саудовской Аравии во вторник, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для завершения войны", — говорится в публикации. Также утверждается, что Вашингтон надеется понять, нужен ли Киеву реалистичный мир и настроен ли он на улучшение отношений с действующей американской властью после недавней перепалки Владимира Зеленского с хозяином Белого дома.Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц ранее заявил, что США не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки готов Киев ради мирного урегулирования, но предстоящие территориальные уступки, по его словам, очевидны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также ранее подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250213/peskov-1999080995.html

https://ria.ru/20250307/tramp-2003729461.html

https://ria.ru/20250307/peregovory-2003722597.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, майк уолтц, оон