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В Уфе автомобиль провалился под землю - РИА Новости, 10.03.2025
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06:27 10.03.2025 (обновлено: 06:28 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/ufa-2003992822.html
В Уфе автомобиль провалился под землю
В Уфе автомобиль провалился под землю - РИА Новости, 10.03.2025
В Уфе автомобиль провалился под землю
Припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю в Уфе в результате посадки грунта на глубину восемь метров, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T06:27:00+03:00
2025-03-10T06:28:00+03:00
происшествия
уфа
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УФА, 10 мар - РИА Новости. Припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю в Уфе в результате посадки грунта на глубину восемь метров, пострадавших нет, сообщает управление гражданской защиты города. Инцидент произошел на улице Интернациональная, дом 193/1. "Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль "Лада-Калина". На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели управления. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении. Спасатели также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта. "Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района", - добавили в управлении. В соцсетях публикуют видео момента инцидента. По кадрам видно, как припаркованный автомобиль резко исчезает под землей.
https://ria.ru/20240913/moskva-1972556078.html
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происшествия, уфа
Происшествия, Уфа
В Уфе автомобиль провалился под землю

В Уфе припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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УФА, 10 мар - РИА Новости. Припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю в Уфе в результате посадки грунта на глубину восемь метров, пострадавших нет, сообщает управление гражданской защиты города.
Инцидент произошел на улице Интернациональная, дом 193/1.
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"Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль "Лада-Калина". На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели управления. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении.
Спасатели также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.
"Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района", - добавили в управлении.
В соцсетях публикуют видео момента инцидента. По кадрам видно, как припаркованный автомобиль резко исчезает под землей.
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