https://ria.ru/20250310/ufa-2003992822.html

В Уфе автомобиль провалился под землю

В Уфе автомобиль провалился под землю - РИА Новости, 10.03.2025

В Уфе автомобиль провалился под землю

Припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю в Уфе в результате посадки грунта на глубину восемь метров, пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T06:27:00+03:00

2025-03-10T06:27:00+03:00

2025-03-10T06:28:00+03:00

происшествия

уфа

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УФА, 10 мар - РИА Новости. Припаркованный во дворе жилого дома автомобиль провалился под землю в Уфе в результате посадки грунта на глубину восемь метров, пострадавших нет, сообщает управление гражданской защиты города. Инцидент произошел на улице Интернациональная, дом 193/1. "Произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль "Лада-Калина". На место были направлены экстренные службы, в том числе спасатели управления. Опасный участок, диаметром 7 метров и глубиной 8 метров, огородили, отечественную легковушку при помощи спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения", - говорится в сообщении. Спасатели также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта. "Причина инцидента устанавливается. Из людей никто не пострадал. Запланировано проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калининского района", - добавили в управлении. В соцсетях публикуют видео момента инцидента. По кадрам видно, как припаркованный автомобиль резко исчезает под землей.

https://ria.ru/20240913/moskva-1972556078.html

https://ria.ru/20240826/grunt-1968449045.html

уфа

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уфа