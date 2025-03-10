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Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
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18:24 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/udar-2004163188.html
Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области
Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025
Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области
Удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T18:24:00+03:00
2025-03-10T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. В Алешкинском муниципальном округе объявлен траур. По данным местной администрации, ВСУ умышленно дважды нанесли удар, чтобы пострадали медики, подоспевшие на помощь. "Удар был нанесен тяжелыми ракетами с кассетными боеприпасами, которые поражают большое количество вокруг находящихся людей", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, удар пришелся на крупный сельскохозяйственный рынок области. "Били по автомобилю УАЗ, который в народе называют "буханка". При этом одновременно поражено много торговых рядов", - сказал губернатор. По его мнению, киевский режим террористическими ударами пытается показать Западу свою готовность и дальше бороться и мешать жить населению российских регионов.
https://ria.ru/20250125/vsu-1995466139.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз), в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), В мире, Украина
Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области

Сальдо: ВСУ нанесли удар по рынку в селе Великие Копани кассетными боеприпасами

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по рынку в Великих Копанях в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. В Алешкинском муниципальном округе объявлен траур. По данным местной администрации, ВСУ умышленно дважды нанесли удар, чтобы пострадали медики, подоспевшие на помощь.
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"Удар был нанесен тяжелыми ракетами с кассетными боеприпасами, которые поражают большое количество вокруг находящихся людей", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия".
По его словам, удар пришелся на крупный сельскохозяйственный рынок области.
"Били по автомобилю УАЗ, который в народе называют "буханка". При этом одновременно поражено много торговых рядов", - сказал губернатор.
По его мнению, киевский режим террористическими ударами пытается показать Западу свою готовность и дальше бороться и мешать жить населению российских регионов.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУльяновский автомобильный завод (УАЗ)В миреУкраина
 
 
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