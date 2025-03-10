https://ria.ru/20250310/udar-2004163188.html

Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области

Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области - РИА Новости, 10.03.2025

Сальдо рассказал подробности удара по рынку в Херсонской области

Удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T18:24:00+03:00

2025-03-10T18:24:00+03:00

2025-03-10T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

ульяновский автомобильный завод (уаз)

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003941021_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_ac04571859bde4d094bb23851bb26f87.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Удар по рынку в селе Великие Копани Херсонской области был нанесен кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. ВСУ 9 марта обстреляли рынок в Великих Копанях из РСЗО HIMARS. По последним данным, погибли четыре человека, в том числе 15-летний подросток, семеро ранены. Следственным комитетом РФ по факту удара возбуждено уголовное дело. В Алешкинском муниципальном округе объявлен траур. По данным местной администрации, ВСУ умышленно дважды нанесли удар, чтобы пострадали медики, подоспевшие на помощь. "Удар был нанесен тяжелыми ракетами с кассетными боеприпасами, которые поражают большое количество вокруг находящихся людей", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Таврия". По его словам, удар пришелся на крупный сельскохозяйственный рынок области. "Били по автомобилю УАЗ, который в народе называют "буханка". При этом одновременно поражено много торговых рядов", - сказал губернатор. По его мнению, киевский режим террористическими ударами пытается показать Западу свою готовность и дальше бороться и мешать жить населению российских регионов.

https://ria.ru/20250125/vsu-1995466139.html

https://ria.ru/20250120/vsu-1994577403.html

херсонская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз), в мире, украина