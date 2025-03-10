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Туск посоветовал США избегать высокомерия - РИА Новости, 10.03.2025
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11:11 10.03.2025
https://ria.ru/20250310/tusk-2004039630.html
Туск посоветовал США избегать высокомерия
Туск посоветовал США избегать высокомерия - РИА Новости, 10.03.2025
Туск посоветовал США избегать высокомерия
Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T11:11:00+03:00
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в мире
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия. "Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом", — написал польский премьер на английском языке на портале X. Таким образом Туск прокомментировал перепалку в социальных сетях между американским предпринимателем Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
https://ria.ru/20250127/tusk-1995610280.html
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в мире, технологии, польша, сша, варшава, илон маск, радослав сикорский, дональд туск, spacex, вооруженные силы украины
В мире, Технологии, Польша, США, Варшава, Илон Маск, Радослав Сикорский, Дональд Туск, SpaceX, Вооруженные силы Украины
Туск посоветовал США избегать высокомерия

Туск посоветовал США избегать высокомерия и уважать даже мелких партнеров

© AP Photo / Mindaugas KulbisПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия.
"Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом", — написал польский премьер на английском языке на портале X.
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27 января, 02:22
Таким образом Туск прокомментировал перепалку в социальных сетях между американским предпринимателем Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует.
Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Фотография группы галактик NGC 5353/4 в созвездии Гончих Псов. Светлые линии на снимке – спутники системы Starlink - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В миреТехнологииПольшаСШАВаршаваИлон МаскРадослав СикорскийДональд ТускSpaceXВооруженные силы Украины
 
 
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