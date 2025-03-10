https://ria.ru/20250310/tusk-2004039630.html

Туск посоветовал США избегать высокомерия

Туск посоветовал США избегать высокомерия - РИА Новости, 10.03.2025

Туск посоветовал США избегать высокомерия

Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия. РИА Новости, 10.03.2025

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ВАРШАВА, 10 мар – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал США уважать даже мелких партнеров и избегать высокомерия. "Истинное лидерство означает уважение к партнерам и союзникам. Даже к более мелким и слабым. Никакого высокомерия. Дорогие друзья, подумайте об этом", — написал польский премьер на английском языке на портале X. Таким образом Туск прокомментировал перепалку в социальных сетях между американским предпринимателем Илоном Маском и главой МИД Польши Радославом Сикорским. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос о прекращении доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию. Сикорский 9 марта пригрозил найти замену системе Starlink, которую власти в Варшаве оплачивают для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink не существует. Starlink - спутниковая сеть принадлежащей Маску космической компании SpaceX, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20250127/tusk-1995610280.html

https://ria.ru/20250306/smi-2003351844.html

польша

сша

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в мире, технологии, польша, сша, варшава, илон маск, радослав сикорский, дональд туск, spacex, вооруженные силы украины