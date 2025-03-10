https://ria.ru/20250310/turtsiya-2004126648.html

При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек

При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек - РИА Новости, 10.03.2025

При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек

Один человек погиб, один ранен, по предварительным данным, после обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, передает агентство DHA. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T16:01:00+03:00

2025-03-10T16:01:00+03:00

2025-03-10T18:00:00+03:00

турция

в мире

кайсери

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004129245_0:132:1270:846_1920x0_80_0_0_5ccd69be0b1d04de06ee87163cdd7ba9.jpg

АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Один человек погиб, один ранен, по предварительным данным, после обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, передает агентство DHA.Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери, на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила ранее газета Türkiye."Пять наших рабочих осознали происшествие и спаслись. К сожалению, один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове. Другой наш товарищ также пострадал. У него два-три перелома на ногах, и он был доставлен в больницу", - приводит слова губернатора Кайсери Гокмена Чичека агентство DHA.На место происшествия были направлены поисково-спасательные и медицинские бригады, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции."Один из наших граждан, работавших на строительной площадке, получил травмы, а другой погиб в результате падения камней сверху на строительной площадке высокоскоростного поезда в... Кайсери", - подтвердили в центре.Там призвали граждан ориентироваться на сообщения официальных источников."Пожалуйста, примите во внимание заявления официальных источников о случившемся. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.

https://ria.ru/20250225/koreya-2001397741.html

https://ria.ru/20250215/mali-1999628330.html

турция

кайсери

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, в мире, кайсери