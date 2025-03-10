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При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек - РИА Новости, 10.03.2025
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16:01 10.03.2025 (обновлено: 18:00 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/turtsiya-2004126648.html
При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек
При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек - РИА Новости, 10.03.2025
При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек
Один человек погиб, один ранен, по предварительным данным, после обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, передает агентство DHA. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:01:00+03:00
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Один человек погиб, один ранен, по предварительным данным, после обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, передает агентство DHA.Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери, на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила ранее газета Türkiye."Пять наших рабочих осознали происшествие и спаслись. К сожалению, один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове. Другой наш товарищ также пострадал. У него два-три перелома на ногах, и он был доставлен в больницу", - приводит слова губернатора Кайсери Гокмена Чичека агентство DHA.На место происшествия были направлены поисково-спасательные и медицинские бригады, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции."Один из наших граждан, работавших на строительной площадке, получил травмы, а другой погиб в результате падения камней сверху на строительной площадке высокоскоростного поезда в... Кайсери", - подтвердили в центре.Там призвали граждан ориентироваться на сообщения официальных источников."Пожалуйста, примите во внимание заявления официальных источников о случившемся. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.
https://ria.ru/20250225/koreya-2001397741.html
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турция, в мире, кайсери
Турция, В мире, Кайсери
При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб один человек

При обрушении на строительстве ж/д линии в Турции погиб человек, еще один ранен

© Фото : соцсетиОбрушение на строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Кайсери, Турция
Обрушение на строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Кайсери, Турция - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Обрушение на строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Кайсери, Турция
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Один человек погиб, один ранен, по предварительным данным, после обрушения на строительстве железнодорожной линии на юге Турции, передает агентство DHA.
Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери, на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила ранее газета Türkiye.
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"Пять наших рабочих осознали происшествие и спаслись. К сожалению, один из наших граждан погиб в результате прямого удара каменного осколка по голове. Другой наш товарищ также пострадал. У него два-три перелома на ногах, и он был доставлен в больницу", - приводит слова губернатора Кайсери Гокмена Чичека агентство DHA.
На место происшествия были направлены поисково-спасательные и медицинские бригады, сообщили в Центре по борьбе с дезинформацией при Управлении по коммуникациям администрации президента Турции.
"Один из наших граждан, работавших на строительной площадке, получил травмы, а другой погиб в результате падения камней сверху на строительной площадке высокоскоростного поезда в... Кайсери", - подтвердили в центре.
Там призвали граждан ориентироваться на сообщения официальных источников.
"Пожалуйста, примите во внимание заявления официальных источников о случившемся. Не полагайтесь на необоснованные утверждения", - говорится в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией.
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