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В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии - РИА Новости, 10.03.2025
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15:59 10.03.2025 (обновлено: 16:11 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/turtsiya-2004126490.html
В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии
В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии - РИА Новости, 10.03.2025
В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии
Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила газета Türkiye. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T15:59:00+03:00
2025-03-10T16:11:00+03:00
в мире
кайсери
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила газета Türkiye."Обрушение на строительстве высокоскоростного поезда в Кайсери! Погибшие и раненые", - написало издание в соцсети Х.
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в мире, кайсери, турция
В мире, Кайсери, Турция
В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии

При обрушении на строительстве ж/д линии в турецком Кайсери погибли люди

© Фото : соцсетиОбрушение на строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Кайсери, Турция
Обрушение на строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Кайсери, Турция - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© Фото : соцсети
Обрушение на строительстве высокоскоростной железнодорожной линии в Кайсери, Турция
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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила газета Türkiye.
"Обрушение на строительстве высокоскоростного поезда в Кайсери! Погибшие и раненые", - написало издание в соцсети Х.
Фото с места обрушения шахты в Турции, опубликованное Gazete Burada - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
На шахте в Турции произошло обрушение, под завалами есть люди
26 февраля 2024, 11:34
 
В миреКайсериТурция
 
 
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