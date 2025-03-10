https://ria.ru/20250310/turtsiya-2004126490.html

В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии

В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии - РИА Новости, 10.03.2025

В Турции произошло обрушение на строительстве железнодорожной линии

Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила газета Türkiye. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T15:59:00+03:00

2025-03-10T15:59:00+03:00

2025-03-10T16:11:00+03:00

в мире

кайсери

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АНКАРА, 10 мар - РИА Новости. Обрушение произошло на строительстве железнодорожной высокоскоростной линии в турецком Кайсери на юге страны, есть погибшие и раненые, сообщила газета Türkiye."Обрушение на строительстве высокоскоростного поезда в Кайсери! Погибшие и раненые", - написало издание в соцсети Х.

https://ria.ru/20240226/turtsiya-1929502891.html

кайсери

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кайсери, турция