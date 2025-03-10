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ЦБ заявил об укреплении рубля в феврале - РИА Новости, 10.03.2025
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16:14 10.03.2025 (обновлено: 16:15 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/tsb-2004132864.html
ЦБ заявил об укреплении рубля в феврале
ЦБ заявил об укреплении рубля в феврале - РИА Новости, 10.03.2025
ЦБ заявил об укреплении рубля в феврале
Ожидания рынка в России по снижению геополитической напряженности и вероятное сокращение импорта способствовали активному укреплению рубля в феврале, говорится... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T16:14:00+03:00
2025-03-10T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ожидания рынка в России по снижению геополитической напряженности и вероятное сокращение импорта способствовали активному укреплению рубля в феврале, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ. "Ожидания рынка по снижению геополитической напряженности и вероятное сокращение объема импорта способствовали активному укреплению национальной валюты в феврале. К концу месяца доллар США снизился до 87,7 рубля (-10,5% относительно показателя месяцем ранее), юань – до 11,96 рубля (-10,6% относительно показателя месяцем ранее)", - говорится в материалах. Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты сузились после некоторого расширения в начале 2025 года. В среднем они снизились с 3,83 рубля в январе до 3,41 рубля в феврале по операциям с долларом и с 3,19 до 3,09 рубля по операциям с евро, указывается там же. "При этом ослабление доллара США относительно основных мировых валют за аналогичный период было незначительным: индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7%. В целом в феврале колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в широком диапазоне: 16,3% (курс доллара США изменялся в диапазоне от 85,93 до 99,94 рубля) по доллару США и 14,2% (курс юаня изменялся в диапазоне от 11,74 до 13,41 рубля по юаню). Это максимум с 2022 года, когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%. Укрепление рубля наблюдается второй месяц подряд", - говорится в обзоре.
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экономика, сша, россия
Экономика, США, Россия
ЦБ заявил об укреплении рубля в феврале

ЦБ: возможное сокращение импорта помогло рублю укрепиться в феврале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Ожидания рынка в России по снижению геополитической напряженности и вероятное сокращение импорта способствовали активному укреплению рубля в феврале, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" ЦБ РФ.
"Ожидания рынка по снижению геополитической напряженности и вероятное сокращение объема импорта способствовали активному укреплению национальной валюты в феврале. К концу месяца доллар США снизился до 87,7 рубля (-10,5% относительно показателя месяцем ранее), юань – до 11,96 рубля (-10,6% относительно показателя месяцем ранее)", - говорится в материалах.
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Спреды на покупку/продажу наличной иностранной валюты сузились после некоторого расширения в начале 2025 года. В среднем они снизились с 3,83 рубля в январе до 3,41 рубля в феврале по операциям с долларом и с 3,19 до 3,09 рубля по операциям с евро, указывается там же.
"При этом ослабление доллара США относительно основных мировых валют за аналогичный период было незначительным: индекс доллара США (DXY) снизился всего на 0,7%. В целом в феврале колебания курсов основных иностранных валют относительно рубля находились в широком диапазоне: 16,3% (курс доллара США изменялся в диапазоне от 85,93 до 99,94 рубля) по доллару США и 14,2% (курс юаня изменялся в диапазоне от 11,74 до 13,41 рубля по юаню). Это максимум с 2022 года, когда в течение месяца курс менялся более чем на 20%. Укрепление рубля наблюдается второй месяц подряд", - говорится в обзоре.
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