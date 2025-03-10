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Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025
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14:59 10.03.2025 (обновлено: 15:00 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/trump-2004111727.html
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР
Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера раздражена налаживающимся диалогом между США и Россией, британский лидер уязвлен вопросом американского... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:59:00+03:00
2025-03-10T15:00:00+03:00
в мире
россия
сша
великобритания
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера раздражена налаживающимся диалогом между США и Россией, британский лидер уязвлен вопросом американского президента о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "В Лондоне крайне раздражены тем, что Д. Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", - говорится в сообщении. В службе также отметили, что по итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что "верные друзья" де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности.
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в мире, россия, сша, великобритания, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР

СВР: Стармера раздражает, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера раздражена налаживающимся диалогом между США и Россией, британский лидер уязвлен вопросом американского президента о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«
"В Лондоне крайне раздражены тем, что Д. Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", - говорится в сообщении.
В службе также отметили, что по итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что "верные друзья" де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности.
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В миреРоссияСШАВеликобританияКир СтармерСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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