https://ria.ru/20250310/trump-2004111727.html
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР
Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера раздражена налаживающимся диалогом между США и Россией, британский лидер уязвлен вопросом американского... РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:59:00+03:00
2025-03-10T14:59:00+03:00
2025-03-10T15:00:00+03:00
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великобритания
кир стармер
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Великобритания в лице премьер-министра Кира Стармера раздражена налаживающимся диалогом между США и Россией, британский лидер уязвлен вопросом американского президента о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. "В Лондоне крайне раздражены тем, что Д. Трамп "ведет диалог с Россией как со сверхдержавой и демонстрирует пренебрежение к ближайшим союзникам". Стармер был уязвлен "провокационным вопросом" американского президента в ходе совместной пресс-конференции о "способности британской нации противостоять русским в одиночку", - говорится в сообщении. В службе также отметили, что по итогам премьерского визита в США на Даунинг-стрит сделали выводы о том, что "верные друзья" де-факто вышвыривают британцев на обочину процесса переформатирования европейской и глобальной безопасности.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002071505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, великобритания, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, США, Великобритания, Кир Стармер, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Британию раздражает диалог Трампа с Россией, заявили в СВР
СВР: Стармера раздражает, что Трамп ведет диалог с Россией как со сверхдержавой