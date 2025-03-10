https://ria.ru/20250310/trump-2004102721.html

Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР

Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025

Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР

Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 10.03.2025

2025-03-10T14:45:00+03:00

2025-03-10T14:45:00+03:00

2025-03-10T15:02:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Британские власти поставили перед СМИ и "профильными" НПО задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html

сша

россия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, дональд трамп, сша, россия, великобритания