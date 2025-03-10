https://ria.ru/20250310/trump-2004102721.html
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР
Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:45:00+03:00
2025-03-10T14:45:00+03:00
2025-03-10T15:02:00+03:00
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
дональд трамп
сша
россия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Британские власти поставили перед СМИ и "профильными" НПО задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
сша
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, дональд трамп, сша, россия, великобритания
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Дональд Трамп, США, Россия, Великобритания
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР
СВР: британским СМИ и НПО поставили задачу демонизировать Трампа