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Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025
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14:45 10.03.2025 (обновлено: 15:02 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/trump-2004102721.html
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР - РИА Новости, 10.03.2025
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР
Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. РИА Новости, 10.03.2025
2025-03-10T14:45:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
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россия
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России."Британские власти поставили перед СМИ и "профильными" НПО задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, дональд трамп, сша, россия, великобритания
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Дональд Трамп, США, Россия, Великобритания
Британским СМИ поставили задачу демонизировать Трампа, заявили в СВР

СВР: британским СМИ и НПО поставили задачу демонизировать Трампа

© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа
Выступление президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Перед британскими СМИ и НПО поставлена задача демонизировать президента США Дональда Трампа, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Британские власти поставили перед СМИ и "профильными" НПО задачу демонизировать Трампа, представляя его как "человека с плохим послужным списком в области миротворчества, уязвимого перед манипуляциями Кремля", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреДональд ТрампСШАРоссияВеликобритания
 
 
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